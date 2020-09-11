Galatasaray ve Fenerbahçe, Gloria Cup Turnuvası'na devam etmeyecek

Galatasaray Doğa Sigorta , Fenerbahçe Beko ve Türk Telekom spor cularda rastlanan [Covid-19] pozitif vakaların ardından ortak bir kararla Gloria Cup Turnuvası'ndan çekildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama;

Fenerbahçe Beko’nun yeni sezon hazırlıkları kapsamında Antalya ’da katıldığı Gloria Cup Turnuvası için takımlar genelinde yapılan Covid-19 testlerinde, değerli rakiplerimizin bazı sporcularında pozitif vakalara rastlanmıştır. Bu durum üzerine turnuva katılımcısı ekipler bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yapmıştır. Bu toplantı sonucunda, Galatasaray Doğa Sigorta ve Türk Telekom takımlarıyla alınan ortak karara göre, ekibimiz organizasyonun kalan bölümünde yer almayacaktır. Takımımız, bugün İstanbul ’a dönecek ve hazırlıklarını Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda yapacağı antrenmanlarla sürdürecektir.

Galatasaray'dan yapılan açıklama;

Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımımızın yeni sezon hazırlıkları kapsamında Antalya’da katıldığı Gloria Cup Turnuvası için takımlar genelinde yapılan Covid-19 testlerinde, takımımız ve değerli rakiplerimizin bazı sporcularında pozitif vakalara rastlanmıştır.

Bu durum üzerine turnuva katılımcısı ekipler bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yapmıştır. Bu toplantı sonucunda, Fenerbahçe Beko ve Türk Telekom takımlarıyla alınan ortak karara göre, ekibimiz organizasyonun kalan bölümünde yer almayacaktır.

Takımımız, bugün İstanbul’a dönecek ve hazırlıklarını İstanbul'da yapacağı antrenmanlarla sürdürecektir.

Kamuyouna saygıyla duyurulur

Galatasaray Spor Kulübü