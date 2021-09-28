Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki hakemleri belli oldu

28 Eylül 2021 Salı - 13:30
UEFA Avrupa
Ligi'ne Lazio
galibiyeti ile başlayan temsilcimiz Galatasaray
, Marsilya
'ya konuk olacak. Marsilya-Galatasaray karşılaşmasını Polonya
Futbol Federasyonundan Pawel Raczkowski yönetecek.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marsilya Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçta düdük çalacak Raczkowski'nin yardımcılıklarını Radoslaw Siejka ve Adam Kupsik yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Piotr Lasyk olacak.
Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise Kadıköy'de Olympiakos'u konuk edecek. Bu karşılaşmayı İspanya
Futbol Federasyonundan Alejandro Hernandez yönetecek.
UEFA'nın açıklamasına göre, Ülker Stadyumu'nda 30 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Teodoro Sobrino yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Cesar Soto Grado olacak.