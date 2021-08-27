Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi gruplarında temsil edecek olan Galatasaray ile Fenerbahçe'nin, Cuma günü gerçekleşecek kura çekiminde yer alacağı torbalar ve muhtemel rakipleri belli oldu.

Helsinki'yi iki maçta da yenerek gruplara kalan Fenerbahçe'nin üçüncü, Randers'ı eleyerek ismini gruplara yazdıran Galatasaray'ın ise dördüncü torbada yer alacağı UEFA Avrupa Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi seviyesinde takımların yer alması dikkat çekiyor.

Perşembe akşamı oynanan maçların ardından UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele edecek takımların yer aldığı torbalar da netleşti.

İŞTE GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Galatasaray'ın yer alacağı grup 1, 2 ve 3. torbadan gelecek takımlardan; Fenerbahçe'nin yer alacağı grup ise 1, 2 ve 4. torbadan gelecek takımlardan oluşacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak takımların oluşturduğu torbalar şu şekilde;

4. torba: Rapid Wien, Galatasaray, Legia Varşova , Midtjylland, Ferencvaros, Antwerp/Omonia, Strum Graz, Brondby

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?