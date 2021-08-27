Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

27 Ağustos 2021 Cuma - 0:22
Türkiye'yi UEFA Avrupa
Ligi gruplarında temsil edecek olan Galatasaray
ile Fenerbahçe'nin, Cuma günü gerçekleşecek kura çekiminde yer alacağı torbalar ve muhtemel rakipleri belli oldu.
Helsinki'yi iki maçta da yenerek gruplara kalan Fenerbahçe'nin üçüncü, Randers'ı eleyerek ismini gruplara yazdıran Galatasaray'ın ise dördüncü torbada yer alacağı UEFA Avrupa Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi
seviyesinde takımların yer alması dikkat çekiyor.
Perşembe akşamı oynanan maçların ardından UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele edecek takımların yer aldığı torbalar da netleşti.
İŞTE GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Galatasaray'ın yer alacağı grup 1, 2 ve 3. torbadan gelecek takımlardan; Fenerbahçe'nin yer alacağı grup ise 1, 2 ve 4. torbadan gelecek takımlardan oluşacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak takımların oluşturduğu torbalar şu şekilde;
2. torba: Celtic, Eintracht Frankfurt
, Kızılyıldız, Leicester City, Rangers, Lokomotiv Moskova
, Genk, PSV
3. torba: Marsilya
, Ludogorets, West Ham United, Real Sociedad, Real Betis, Fenerbahçe, Spartak Moskova
, Sparta Prag
4. torba: Rapid Wien, Galatasaray, Legia Varşova
, Midtjylland, Ferencvaros, Antwerp/Omonia, Strum Graz, Brondby
UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup etabının kura çekimi 27 Ağustos Cuma günü İstanbul
'da yapılacak. Avrupa Ligi kurası saat 13.00, Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ise saat 14.30'da başlayacak.