Galatasaray ve Fenerbahçe yine karşı karşıya! Tam bir joker...

Son dönemde transferde birçok kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe ile Galatasaray yeni bir yarışın içinde... Fenerbahçe maliyet araştırması yaparken, menajerler oyuncuyu Galatasaray'a önerdi.

25 Temmuz 2021 Pazar - 13:45 | Son Güncelleme : 25 07 2021 - 13:52
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Son dönemde transferde birçok kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe ile Galatasaray yeni bir yarışın içinde... Sarı-Lacivertliler, geçen sezon Adana Demirspor'un, Süper Lig'e yükselmesinde büyük pay sahibi olan Joher Rassoul'u gündemine almıştı. Kanarya, Senegalli savunmacı için maliyet araştırmasına başlarken, oyuncunun menajerler aracılığıyla stoper arayan Galatasaray'a da önerildiği öğrenildi.
 
TAM BİR JOKER
 
İki devin de stoperin yanı sıra sol bek ve ön libero bölgelerinde de görev yapabilen, 'joker' olarak kullanılabilecek Rassoul için yakın zamanda Mavi Şimşekler'in kapısını çalabileceği bildirildi. Güney ekibinin 1 yıl sözleşmesi kalan başarılı futbolcu için ne kadar bonservis talep edeceği ise merak konusu. 
 
 
 

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Etiketler: Galatasaray Fenerbahçe transfer transfer haberleri Süper Lig transfer
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