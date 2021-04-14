Galatasaray ve Mustafa Cengiz PFDK'ya sevk edildi!

Galatasaray kulübü ve Başkan Mustafa Cengiz, "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

14 Nisan 2021 Çarşamba - 18:57
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Galatasaray kulübü ve Başkan Mustafa Cengiz, PFDK'ya sevk edildi.
 
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in kulüp televizyonunda yapmış olduğu “sportmenliğe aykırı açıklamaları” nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildiği açıklandı.
 
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;
 
GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 13.04.2021 tarihinde kulüp televizyonunda yayınlanan “sportmenliğe aykırı açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
 
GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı MUSTAFA CENGİZ’in 13.04.2021 tarihinde kulüp televizyonunda yapmış olduğu “sportmenliğe aykırı açıklamaları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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