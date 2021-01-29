DeAndre Yedlin resmen Galatasaray'da! 3,5 yıllık anlaşma yapıldı

Galatasaray ABD'li sağ bek DeAndre Yedlin ile 3,5 yıllık anlaşma yaptı.

29 Ocak 2021 Cuma - 16:22 | Son Güncelleme : 29 01 2021 - 16:46
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Omar Elabdellaoui'nin yılbaşı gecesi geçirdiği talihsiz olay, Martin Linnes'in sağ bekte yetersiz kalması Galatasaray'ı harekete geçirdi. Sarı kırmızılı yöneticiler Newcastle forması giyen DeAndre Yedlin'le anlaşmaya varırken, 27 yaşındaki futbolcunun yarın İstanbul'a gelip resmi sözleşmeye imza atacağı bildirildi.
 


Galatasaray ile 3,5 yıllık anlaşma yapan Yedlin daha önce Premier Lig'de Tottenham ve Sunderland formaları giymişti. Cimbom Brad Freidel'den sonra ikinci ABD'li oyuncuyu renklerine bağladı.

YEDLIN KİMDİR?

9 Temmuz 1993'de ABD'nin Washington şehrinde dünyaya gelen Yedlin, 1.73 boyunda ve sağ bek mevkinde forma giymektedir. Şu anda güncel transfer piyasası 5 milyon euro civarında bulunuyor. Kariyerinde Tottenhem, Sunderland ve Newcastle gibi takımların formalarını giyen YeDlin, bu sezon toplamda 10 maça çıktı ve 1 asist üretti..
 

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Etiketler: yedlin galatasaray
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