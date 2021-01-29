DeAndre Yedlin resmen Galatasaray'da! 3,5 yıllık anlaşma yapıldı

Omar Elabdellaoui'nin yılbaşı gecesi geçirdiği talihsiz olay, Martin Linnes'in sağ bekte yetersiz kalması Galatasaray'ı harekete geçirdi. Sarı kırmızılı yöneticiler Newcastle forması giyen DeAndre Yedlin'le anlaşmaya varırken, 27 yaşındaki futbolcunun yarın İstanbul'a gelip resmi sözleşmeye imza atacağı bildirildi.





Galatasaray ile 3,5 yıllık anlaşma yapan Yedlin daha önce Premier Lig'de Tottenham ve Sunderland formaları giymişti. Cimbom Brad Freidel'den sonra ikinci ABD'li oyuncuyu renklerine bağladı.

YEDLIN KİMDİR?