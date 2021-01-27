Galatasaray Yedlin'in işini bitirdi

Galatasaray tecrübeli futbolcu De- Andre Yedlin ile anlaşmaya vardı.

27 Ocak 2021 Çarşamba - 8:17
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Yılbaşı gecesi Omar Elabdellaoui'nin geçirdiği talihsiz kazayla sarsılan Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Sarı-Kırmızılılar, Newcastle formasını giyen De- Andre Yedlin ile büyük oranda anlaştı. ABD'li sağ bekin İngiliz kulübünden bonservisini alarak Sarı-Kırmızılılar'a 3.5 yıllık imza atması gündemde.
 
'TAKVİYE YOK' DEMİŞTİ AMA…
 
Fatih Terim daha önce yaptığı açıklamada sağ bek transferi yapmayacaklarını, sezonu Martin Linnes ve Şener Özbayraklı ile bitireceklerini açıklamıştı. Ancak tecrübeli hocanın planları değişti.
 
BİTME AŞAMASINA GELDİ
 
Tecrübeli hocanın, her iki futbolcunun kötü performansı sonrası yönetimden sağ bek takviyesi istediği ve Sarı-Kırmızılılar'ın da Yedlin'in transferini bitirme aşamasına geldiği ifade ediliyor.
 
SAKATLIKLARI ENDİŞE YARATIYOR
 
2016 yılından bu yana Newcastle formasını giyen 27 yaşındaki futbolcu bu sezon Premier Lig'de 6 maça çıktı. Yedlin'in geçtiğimiz sezon 3 ayrı bölgeden sakatlık yaşaması ise endişe yaratıyor.

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Etiketler: galatasaray yedlin
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