Galatasaray yeni 10 numarasını İtalya'da buldu! Transferi Muslera bitirecek

Belhanda'yı göndermeye hazırlanan Galatasaray hedefini belirledi. Cimbom, Götze’nin ardından Uruguaylı yıldız Gaston Ramirez'i de gündemine aldı. Kulübü Sampdoria'yla görüşmelere başlanılan Ramirez’in, Muslera’nın da etkisiyle Galatasaray'a ‘Evet’ diyeceği belirtiliyor. İşte detaylar...

10 Ağustos 2020 Pazartesi - 7:57 | Son Güncelleme : 10 08 2020 - 10:10
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Galatasaray'da tüm planlar Younes Belhanda'nın takımdan ayrılması üzerine yapılmaya başladı. Son dönemde kulüp ve oyuncu cephesinden gelen haberler de bu duruma işaret ediyor. Faslı oyuncu kendisine kulüp ararken sarı-kırmızılı ekip de 10 numara adaylarını belirlemeye başladı. Bunlardan birisi Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren Mario Götze... Bonservisi elinde olması nedeniyle birçok kulübün Alman futbolcu ile ilgilenmesi Galatasaray'ın işini zorlaştırıyor. Cimbom'un bu nedenle Sampdoria'dan Gaston Ramirez'i de listesine aldığı belirtiliyor.
 
CAGLIARI DE PEŞİNE DÜŞTÜ
Son olarak Corriere Dello Sport, Cagliari'nin yeni teknik direktörü Di Francesco'nun Sampdoria'dan Gaston Ramirez'i istediğini yazdı. Gazetenin iddiasına göre Torino'nun da takip ettiği ayrıca BAE ve Katar'dan da bazı takımların teklif götürdüğü 29 yaşındaki 10 numara için Galatasaray'ın büyük bir ilgisi var. Ramirez de vatandaşı Fernando Muslera'nın forma giydiği Galatasaray'ın yapacağı muhtemel bir teklife sıcak bakıyor. Sampdoria ve menajeriyle görüşmelerin başladığı ifade ediliyor. Gaston Ramirez'in bir yıl daha anlaşması bulunuyor ve Fatih Terim, oyuncunun mutlaka alınmasını istiyor.
 
GEMİLERİ YAKTI
Southampton'ın, 2012'nin Ağustos ayında 15.2 milyon euro karşılığında İtalya'nın Bologna ekibinden transfer ettiği Ramirez'in menajeri Pablo Betancourt, teknik direktör Mauricio Pochettino ile pek anlaşamayan ve fazla şans bulamayan futbolcusunun, teklifleri değerlendirmek istediğini söyledi.
 

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Etiketler: Belhanda Galatasaray Gaston Ramirez
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