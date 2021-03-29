Galatasaray yönetiminden Arda Turan'a jest

Galatasaray yönetimi Arda Turan ile 1 yıl daha yola devam edecek.

29 Mart 2021 Pazartesi - 9:03
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Fernando Muslera ile 2 hafta önce yeni sözleşme imzalayan Galatasaray'da yönetim Uruguaylı file bekçisinin ardından kaptan Arda Turan ile yeni sözleşme imzalayacak.
 
Sarı kırmızılı kulübün 34 yaşındaki kaptanı Arda ile 1 senelik daha sözleşme yapılacak.
 
Fatih Terim istedi
 
Galatasaray yönetimi Arda için sezon başında yapılan opsiyon kriterinin devreye girmesini hiç ama hiç dikkate almayacak.
 
Hem saha içi hem de saha dışında Arda'nın takıma yaklaşımı, performansı ve Florya'daki ağabey rolüne tam not verilen ve 4 maç daha ilk 11'de yer alması halinde sözleşmesi otomatikman uzayacak olan kaptan için bu başarı maddesi gerçekleşmese de imzaları atacak.
 
Teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda Muslera'dan sonra takımın diğer kaptanı Arda Turan ile sezon bitimi beklenmeden 1 yıllık daha kontrat yapılacak. (Hürriyet)

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Etiketler: arda turan galatasaray
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