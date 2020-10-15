Galatasaray yönetimine şok! İçeriye alınmadılar

Galatasaray yönetiminden Mahmut Recevik ile Ömer Cansever’in Anadolu Efes ile oynanan maçta içeriye giremedikleri ortaya çıktı

15 Ekim 2020 Perşembe - 12:44
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İki yıl basketbola bakan ancak yaşanan fikir ayrılıkları yüzünden şubedeki görevlerinden ayrılan iki yönetici maç için Sinan Erdem Spor Salonu’na giderken, 20 kişilik listede isimlerinin olmaması yüzünden kapıdan dönmek zorunda kaldı.
 
2 yönetici maça alınmadı!
 
 
Galatasaray’da sonunda bu da oldu! Yönetim kurulunun iki üyesi üstelik Galatasaray’ın ev sahibi olduğu basketbol maçına alınmadı.
 
Sarı-kırmızılı kulüpte son dönemde yönetim kurulu içinde yaşanan güç savaşları ve bölünmeler ortaya sevimsiz fotoğraflar çıkarmaya devam ediyor. Yöneticiler Mahmut Recevik ile Ömer Cansever’in ING Basketbol Süper Lig’inde Galatasaray’ın 26 Eylül Cumartesi günü Anadolu Efes ile oynadığı karşılaşmayı izlemek için gittikleri Sinan Erdem Spor Salonu’na alınmadıkları ortaya çıktı. Bu olay sonrası iki yönetici büyük hayal kırıklığı ve üzüntü yaşadı.
 
Basketbol şubesinde yöneticiydi!
 
İki yıl basketbol şubesine bakan ama yaşanan fikir ayrılıkları yüzünden görevlerinden ayrılan Mahmut Recevik ve Ömer Cansever buna karşın düzenli olarak erkek ve kadın takımının maçlarını izlemeye devam ediyordu. Ancak Anadolu Efes maçında Galatasaray’ı temsilen 20 kişilik yer ayrılmasına karşın iki yöneticinin listede bulunmadığı ve kapıdan döndüğü belirtildi.
 
Yaşanan bu olay sonrası iki yönetici, Başkan Mustafa Cengiz’in üzerlerini çizmiş olabileceğini düşündü. Ancak Başkan Cengiz’in maçlara giden yöneticilerle ilgili işlere karışmadığını söylediği öğrenildi.
 
Mahmut Recevik ile Ömer Cansever’in isimlerini listeden kimin çıkardığı ve maça alınmamaları talimatını hangi yöneticinin verdiği merak konusu oldu. Sarı-kırmızılı kulüpte pasifize hale getirilen Mahmut Recevik ve Ömer Cansever’in maçlara dahi alınmaması yeni tartışmaları beraberinde getirdi. İki yöneticinin uygulanan mobbing ile istifaya zorlandığı iddia edildi.
 
(Milliyet)
 

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Etiketler: Mahmut Recevik Ömer Cansever galatasaray
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