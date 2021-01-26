Galatasaray Youssouf Ndayishimiye'yi bitirdi

Galatasaray, Malatyaspor'un orta sahası Youssouf Ndayishimiye'yi kadrosuna kattı.

26 Ocak 2021 Salı - 10:52
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Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor! Onyekuru ve Halil İbrahim Dervişoğlu'nu kadrosuna katan sarı kırmızı kulüp bir transfer daha bitirmek üzere.
 
İki kulüp yönetimi, Yeni Malatya ile oynanan maç öncesi bir araya gelirken, genç futbolcunun durumu masaya yatırıldı. İlk başta 3 milyon Euro’luk bonservis talebinde bulunan Malatya cephesi, Galatasaray’ın ısrarları ve oyuncunun da bu yöndeki isteği sebebiyle indirim yapmayı kabul etti. Sarı-Kırmızılılar da 1.5 milyon Euro tutarındaki ilk teklifi yükselterek 2 milyon Euro’ya kadar çıktı.
 
Eğer Malatyaspor Yönetimi, indirim miktarını yükseltirse, taraflar ortak bir noktada buluşarak işi bitirecek. Galatasaray’a yakın kaynaklar, bu transferin 2.1 milyon Euro gibi bir bedelle bitebileceğini öngörüyor.

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Etiketler: Youssouf Ndayishimiye galatasaray
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