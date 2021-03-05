Galatasaraylı futbolcu Mustafa Muhammed'in cezası belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Mustafa Muhammed'e 1 maç men cezası verdi.

AA 05 Mart 2021 Cuma - 17:24 | Son Güncelleme : 05 03 2021 - 17:47
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol  Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Kulübünün oyuncusu Mustafa Muhammed'e gördüğü  kırmızı karttan dolayı ceza verilmemesi talebini reddederken, sarı-kırmızılı  futbolcuya 1 maç men cezası verdi. 
 
TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray Kulübünün, Mustafa Muhammed'in  MKE Ankaragücü ile oynanan karşılaşmada gördüğü kırmızı kart nedeniyle ceza  verilmemesine ilişkin talebinin incelenmesi neticesinde, Futbol Disiplin  Talimatı'nın maddeleri uyarınca kart uygulamalarının sadece şahısta hata halinde  ortadan kaldırılabileceği ve diğer hallerde hakem kararlarının bağlayıcı olduğu  hususları dikkate alınarak somut olay yönünden şahısta hata hali bulunmadığından  talebin reddine karar verildiği bildirildi.
 
PFDK'nin bu doğrultuda Mustafa Muhammed'e rakip takım oyuncusuna  yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin  lira para cezası verildiği kaydedildi.
 
Süper Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü'nün, Galatasaray'ı 2-1  yendiği maçta, sarı kırmızılı futbolcu Mustafa Muhammed, 57. dakikada İbrahim  Akdağ'a dirseğiyle yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart görmüştü.
 
 
 

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Etiketler: Galatasaray ceza Mustafa Muhammed
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