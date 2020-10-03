Galatasaraylı Süleyman Luş ve Erkan Süer, Şanlıurfaspor'da

Transferin son günlerine girilirken, Süper Lig ve alt liglerde de hareketlilik artıyor. Galatasaray , genç futbolcuları Süleyman Luş ve Erkan Süer'i Misli.com 2. Lig ekibi Şanlıurfaspor ’a kiraladı. İki oyuncunun da sözleşmesinde oynama garantisi bulunuyor.

Zor günler yaşayan, çok genç oyuncularla mücadele etmek zorunda kalan ve Misli.com 2. Lig'de oynadığı ilk maçları 7-0 ve 8-0'lık skorlarla kaybeden Şanlıurfaspor, transferin son günlerinde yapacağı atılımla güçlenmek istiyor.

Galatasaray'ın Şanlıurfaspor'a kiraladığı Erkan Süer 2001 doğumlu ve ofansif orta saha. 2001 doğumlu gelecek vaat eden Süleyman Luş ise sol bek.