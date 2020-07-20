Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran paylaşım

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Jimmy Durmaz, sarı-kırmızılıların transfer gündeminde olan Omar Elabdellaoui'nin paylaşımına, "Tebrikler kardeşim, yakında görüşürüz." yorumunda bulundu. Bu paylaşım taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.

20 Temmuz 2020 Pazartesi - 14:13 | Son Güncelleme : 20 07 2020 - 14:49
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Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Jimmy Durmaz, sarı-kırmızılıların transfer gündeminde olan Olympiakos'tan eski takım arkadaşı Omar Elabdellaoui'nin paylaşımına, "Tebrikler kardeşim, yakında görüşürüz." yorumunda bulundu. Jimmy Durmaz'ın bu yorumu sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Galatasaray taraftarı, Jimmy'nin yorumunun altına binlerce yorum yaptı. Olympiakos'la sözleşmesi sona eren Omar Elabdellaoui'nin sarı-kırmızılı ekiple 3 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia ediliyor.
 
 
 

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Etiketler: Galatasaray Omar Elabdellaoui Jimmy Durmaz
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