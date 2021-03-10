Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım

Milan ile sezon sonunda sözleşmesi sona eren Hakan Çalhanoğlu'nun paylaşımı Galatasaraylıların dikkatini çekti.

10 Mart 2021 Çarşamba - 11:05
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İtalyan devi Milan'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hakan Çalhanoğlu, kulübüyle görüşmelerine devam ederken henüz anlaşma sağlayamadı. Geleceği belirsizliğini koruyan milli futbolcu için birçok kulübün sıraya girdiği iddia edilirken, bu takımlardan birinin de Galatasaray olduğu belirtiliyor.
 
Galatasaraylı olduğunu her zaman dile getirmekten çekinmeyen Hakan Çalhanoğlu'nun sosyal medyadaki son görüntüsü ise sarı-kırmızılı taraftarları iyice heyecanlandırdı.
 
Sosyal medyada yapılan bir paylaşımda Hakan Çalhanoğlu'nun koluna yaptırdığı 'Aslan' dövmesi dikkat çekti. G.Saray'ın simgesi olan aslanı koluna kazıyan milli futbolcunun bu hareketiyle, sarı-kırmızılı kulübe mesaj gönderdiği iddia edildi.
 
İşte o paylaşım:
 

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Etiketler: hakan çalhanoğlu galatasaray
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