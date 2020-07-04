Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi... Herkes "Trabzonspor kazanır" oynuyor!

Misli.com'a girip bu kritik maça TEK MAÇ fırsatıyla iddaa oynuyor! Sadece Galatasaray lısı ya da Trabzonspor lusu değil; Beşiktaşlısı, Fenerbahçelisi de bu maçı merak ediyor, herkesgirip bu kritik mafırsatıylaoynuyor!

Ve Misli.com olarak bu maça oynayanları araştırdığımızda enteresan sonuçlara ulaştık...

Misli.com'da iddaa oynayan Galatasaray taraftarlarının %70'i "Trabzonspor kazanır" seçeneğine yoğunlaşmış durumda! Galatasaray'ın rakibi Trabzonspor ancak bu maçaiddaa oynayan Galatasaray taraftarlarının %70'i "Trabzonspor kazanır" seçeneğine yoğunlaşmış durumda!

Trabzonsporluların da %65'i de kendi takımlarına güveniyor.

EZELİ RAKİP TARAFTARLARI DA "TRABZONSPOR KAZANIR" DİYOR!

Peki ezeli rakip taraftarları yani Fenerbahçelisi ne oynuyor?

Misli.com'da TEK MAÇ 30. haftanın en kritik maçınaTEK MAÇ iddaa oynayanları araştırdık, Trabzonspor'un ezeli rakibi Fenerbahçe'yi tutanların da Trabzonspor tarafında yer aldığını gördük.

Fenerbahçelilerin %35'i "Trabzonspor kazanır" diyor!

Beşiktaşlılar ise taraf bahislerini bir kenara bırakmış, "Gol" tercihlerine yönelmiş durumda...

Beşiktaşlıların %42'si "2.5 ÜST" diyerek maçta en az 3 gol beklemeyi daha mantıklı bulmuş.

- Galatasaray kazanır | 2,00

- Beraberlik | 3,15

- Trabzonspor kazanır | 2,60

- 2.5 ALT | 2,00

- 2.5 ÜST | 1,48

MİSLİ.COM GENELİNDE DE "TRABZONSPOR KAZANIR" TERCİHİNE İLGİ YÜKSEK!

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "KG VAR kazanır" oldu!

%22'lik kesim karşılaşmada her iki takımın da gol atacağını düşünüyor...

%16'lık kesim ise "Trabzonspor kazanır" tercihini kuponlarına koymuş ve 14 maçtır kaybetmeyen, bu 14 maçın 9'unu kazanan bordo-mavililere güveniyor.