Galler - Danimarka maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

A Milli Takımımız ile birlikte A Grubu'nda yer alan Galler 4 puan ve averajla İsviçre'nin önünde, 9 puanlı İtalya 'nın arkasında ikinci sırada "Son 16" vizesi almıştı. Kırmızı kart cezası bulunan Ethan Ampadu dışında takımda eksik yok. TD Rob Page, Ampadu'nun yokluğunda ilk iki grup maçında kullandığı 4-2-3-1 tercihine geri dönebilir. Sağ bekte Connor Roberts, sol bekte Ben Davies'in oynadığı düzende stoper ikilisi Chris Mepham ve Joe Rodon olacak. Joe Morrell ile Joe Allen orta alanda Aaron Ramsey 'yi savunma kısmında rahatlatırken, pivot forvet rolünde Kieffer Moore oynayacak. Kanatlarda da şüphesiz Gareth Bale ve Daniel James forma giyecektir.

Christian Eriksen'in Finlandiya maçında yere yığılması ve sonrasında kalp masajıyla hayata dönmesi Danimarka için kabus gibi bir turnuva başlangıcı olmuştu. UEFA o maçı kaldığı yerden oynatıp 1-0 kaybettiklerinde her şey daha da kötüye mi gidecek derken Belçika karşısında müthiş bir başlangıç, Danimarkalı taraftarlara umut vermişti. O umut, grubun son maçında Rusya karşısında volkan gibi patlamalarına (4-1) vesile olmuş ve Belçika'nın da Finlandiya'yı yenmesiyle (2-1) bir anda kendilerini "Son 16" takım arasında buldular. Eriksen'in yokluğunda Martin Braithwaite ve Yussuf Poulsen'in kanatlarda, Mikkel Damsgaard'ın ise "Sahte 9" olarak oynadığı düzen iyi işledi. TD Kasper Hjulmand bunda ısrar edecektir. Sağ tarafta Daniel Wass, sol tarafta Joakim Maehle görev yapacak. Pierre-Emile Hojbjerg ile Thomas Delaney ise orta alanda direnci yukarıda tutacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Galler'in son 7 maçının 6'sı "2.5 ALT" bitti.

- Danimarka'nın son 5 maçının 3'ünde "karşılıklı gol" izledik.

- İki takımın yaklaşık 3 yıl önce Uluslar B Ligi 4. Grup'ta oynadığı 2 maçı da Danimarka kazanmıştı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu EURO 2020 "Son 16" karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Danimarka kazanır" oldu! %30'luk kesim son grup maçında Rusya karşısında 4-1 kazanan Danimarka'ya çeyrek finale kalma maçında Galler karşısında da güveniyor... %4'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor...

MİSLİ.COM YAZARI HALİL İBRAHİM AĞIŞ NE DİYOR?

Son 16 turu maçına çıkacak olan iki ekip de tek maç üzerinden kozlarını paylaşacaklar. Maçın normal süresi içinde eşitlik bozulmazsa öncellikle iki devre halinde uzatmalar ve penaltı atışlarıyla turu geçen taraf belli olacak. Temsilcimiz Türkiye’nin yer aldığı A Grubundan ikinci olarak çıkmayı başaran Galler büyük bir sürprize imza attı. Özellikle Gareth Bale ve Ramsey’in üstün futboluyla büyük işler çıkarttı. Ayrıca son oynadıkları İtalya karşısında 10 kişiyle maçı 1-0 kaybetmelerine rağmen çok istekli bir performans sergilediler. Takıma baktığımızda ise kart cezası bulunan orta saha oyuncusu Ampadu kadroda yer almıyor. Danimarka ise B Grubunda ilk 2 maçta kaybetmesine rağmen son oynadıkları Rusya karşısında adeta patlama yaparcasına maçı 4-1 gibi farklı bir skorla kazanırken gruptan ikinci olarak çıkmayı başardılar. Kadrolarına baktığımızda ise tecrübeli ve kaliteli isimleri bulunan Danimarka bu karşılaşmada rakibine karşı üstün bir futbolla maça başlayıp mücadeleyi kazanmasını bilecektir.