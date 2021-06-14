Galler - Türkiye maçına Portekizli hakem!

16 Haziran Çarşamba günü oynanacak olan Galler Türkiye maçında Artur Dias düdük çalacak.

14 Haziran 2021 Pazartesi - 11:21 | Son Güncelleme : 14 06 2021 - 11:47
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A Milli Futbol Takımımız'ın EURO 2020 A Grubu ikinci maçında Galler ile Bakü'de oynayacağı karşılaşmayı yönetecek hakem belli oldu. 16 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 19:00'da oynanacak karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Artur Dias yönetecek.
 
Artur Dias'ın yardımcılıklarını Rui Tavares ve Paulo Soares yapacak. 4. hakem olarak Polonyalı Bartozs Frankowski görev alacak. Video Yardımcı Hakem ise yine Portekiz'den Joao Pinheiro oldu.

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Etiketler: galler türkiye artur dias
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