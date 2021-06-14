Galler - Türkiye maçına Portekizli hakem!

14 Haziran 2021 Pazartesi - 11:21
| Son Güncelleme : 14 06 2021 - 11:47
A Milli Futbol Takımımız'ın EURO 2020 A Grubu ikinci maçında Galler
ile Bakü'de oynayacağı karşılaşmayı yönetecek hakem belli oldu. 16 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 19:00'da oynanacak karşılaşmayı Portekiz
Futbol Federasyonu'ndan Artur Dias yönetecek.
Artur Dias'ın yardımcılıklarını Rui Tavares ve Paulo Soares yapacak. 4. hakem olarak Polonyalı Bartozs Frankowski görev alacak. Video
Yardımcı Hakem ise yine Portekiz'den Joao Pinheiro oldu.