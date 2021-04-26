Galtier Burak Yılmaz'a hayran! 'İtici güç'

Lyon maçında 2 gol 1 asistlik performansıyla ses getiren Burak Yılmaz için hocası Galtier 'O bizim için itici güç' ifadelerini kullandı.

26 Nisan 2021 Pazartesi - 8:29
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Maçın ardından konuşan Cristophe Galtier, “Dört maç kaldı. İlk yarıda o kadar iyi değildik ancak dönüm noktası, devre olmadan attığımız gol oldu. Daha sonra hücum tarafında ayarlamalar yaptık ve karşılığını aldık. İnanılmaz bir hikayesi olan yüksek seviye bir oyundu. Çılgın bir ekibim var. Bu bir grup zaferiydi. Takımıma kesinlikle inanıyorum. Şampiyonluğa odaklandık, artık bu bir hedef. Umarım oyuncular da benim hayal ettiklerimi hayal eder" ifadelerini kullandı.
 
Galtier, Milli, oyuncu Burak Yılmaz hakkında da "Burak Yılmaz Türkiye'de şampiyonluk kazanmış, büyük takımlarda oynamış bir oyuncu. Tamamen şampiyonluğa odaklanmış durumda. Sahada bunu gördük, bu takım için itici bir güç" şeklinde konuştu.

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Etiketler: galtier burak yılmaz lille
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