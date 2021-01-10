Galtier'den flaş açıklama! 'Beklemiyordum'

Lille'in tecrübeli teknik direktörü Galtier, Nimes galibiyetinden sonra "Başarıya aç, çok istekli bir oyuncu grubum var" dedi.

10 Ocak 2021 Pazar - 15:14
İLGİLİ HABERLER
Fatih Karagümrük 3 hafta sonra kazandı Göztepe ayrılığı resmen duyurdu Fenerbahçe'nin Erzurum kafilesi belli oldu Dün hat-trick yaptı bugün yeni sözleşmeyi kaptı Dün akşam 'şikeci' damgası yemişti! 'Çok acı verici'

Fransa Ligi'nde Lille, deplasmanda Nimes'i Burak Yılmaz'ın attığı golle yenerken yüksek formunu sürdürdü. Ligue 1'da lider Lyon'un 1 puan gerisinde bulunan takımda Burak Yılmaz ise attığı gollerle dikkat çekmeye devam ediyor.
 
Lille'in en golcü ismi olan Burak Yılmaz, Nimes'e attığı golle ligdeki gol sayısını da 9'a çıkartmış oldu. Milli futbolcu, Avrupa'nın 5 büyük liginde de 35 yaşından sonra en fazla gol atan futbolcular listesinde Cristiano Ronaldo ve Zlatan Ibrahimovic'in ardından 3. sırada bulunuyor.
 
''BAŞARIYA AÇ, ÇOK İSTEKLİ BİR GRUP VAR''
 
Fransız ekibinin teknik direktörü Christophe Galtier ise maç sonu takımı hakkında açıklamalarda bulundu.
 
Galtier, ''Bu kadar puan toplamayı ve ligde buralarda olmayı ben de beklemiyordum. Futbolcularımdan çok yüksek verim alıyorum. Bireysel performansların dışında takım olmamız çok önemli. Başarıya giden yol buradan geçiyor. Ortalamamızın üstünde puan topladık. Çalışmamız ve yatırımlarımızın karşılığını alıyoruz. Avrupa'da da yolumuza devam ediyoruz. Başarıya aç, çok istekli bir oyuncu grubum var.'' sözlerini kullandı.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: galtier lille burak yılmaz
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Dün resmen istemişti! Abdullah Avcı'dan Fatih Terim'e büyük şok Dün resmen istemişti! Abdullah Avcı'dan Fatih Terim'e büyük şok
Ünlü futbolcunun sevgilisi Shannon de Lima, doğum gününü bikinili pozuyla kutladı!Ünlü futbolcunun sevgilisi Shannon de Lima, doğum gününü bikinili pozuyla kutladı! AS Gazetesi inanılmaz Falcao gerçeğini duyurdu! 'Bir tane bile...'AS Gazetesi inanılmaz Falcao gerçeğini duyurdu! 'Bir tane bile...' Ve Galatasaray İrfan Can Kahveci'yi bitirdi! Galatasaray formulü bulduVe Galatasaray İrfan Can Kahveci'yi bitirdi! Galatasaray formulü buldu
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.