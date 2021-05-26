Gareth Bale'den şaşırtan karar! 'Açıklarsam kaosa sebep olur'

Geçen sezonu Tottenham'da kiralık olarak geçiren Gareth Bale için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

26 Mayıs 2021 Çarşamba - 13:58 | Son Güncelleme : 26 05 2021 - 14:17
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Gareth Bale, EURO 2020'de Türkiye'nin de bulunduğu A Grubu'nda yer alan Galler'in takım kaptanlığını yapıyor. Geçen sezonu Real Madrid'den kiralık olarak geçiren Bale, Londra ekibinde çıktığı 34 maçta 16 gol atıp 3 asist yaptı.

Bugün İngiliz basınında çıkan bir haber ise Gareth Bale hayranlarını şoke etti. Habere göre Gareth Bale, EURO 2020 sonrası futbolu bırakabilir.

ZIDANE İLE ANLAŞAMADI, REAL MADRID'E GERİ DÖNMEK İSTEMİYOR!

Tottenham'da gösterdiği çıkış sonrası 2013 yılında 101 milyon Euro karşılığında Real Madrid'e transfer olan ve futbol tarihinde 100 milyon Euro'dan fazla bonservis ödenen ilk futbolcu olan Gareth Bale, İspanyol devinde başarılı sezonlar geçirip, 5 yılda 4 Şampiyonlar Ligi kupasının kazanılmasında pay sahibi olsa da teknik direktör Zinedine Zidane ile arasındaki sorunları bir türlü aşamadı.

Geride kalan sezonu eski takımı Tottenham'da geçiren Gareth Bale'in Madrid'e geri dönmek istemediği biliniyor.

MADRID TARAFTARIYLA ARASI BOZUK

Gareth Bale'in yalnızca Zidane ile değil, Real Madrid taraftarıyla da arası bozuk. Galli yıldız geçtiğimiz yıl verdiği bir demeçte spor hayatındaki öncelikleri; "Galler, golf, Madrid" şeklinde açıklamış ve büyük tepki çekmişti.

Bale, Galler'in kazandığı bir maç sonrasında bu ifadelerin yazılı olduğu Galler bayrağını da dalgalandırıp ve eleştirileri görmezden gelmişti.

SÖZLEŞMESİNİN BİTİMİNE 1 YIL KALDI! "MAAŞININ YARISINI ALIP AYRILACAK"

Gareth Bale'in Real Madrid ile bulunan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek. Yıllık yaklaşık 16 milyon Euro kazanan yıldız futbolcunun, kulüp yönetimiyle görüşerek son yılının maaşından 8 milyon Euro'yu alıp takımdan ayrılmayı teklif edeceği belirtildi.

"AÇIKLARSAM KAOS ÇIKAR"

Gareth Bale, Tottenham ile çıktığı son maçın ardından kendisine sorulan; "Bundan sonra ne yapacaksın?" şeklindeki soruya; "Her şey EURO 2020'den sonra belli olacak. Ne yapacağımı biliyorum ama şimdi açıklarsam kaosa sebep olur. Şu anda bütün önceliğim Galler" şeklinde yanıt vermişti.

GALLER İLE TÜRKİYE'NİN RAKİBİ OLACAK

31 yaşındaki Gareth Bale, kaptanlığını yaptığı Galler Milli Takımı ile EURO 2020 A Grubu ikinci maçında A Milli Takımımızın rakibi olacak. Mücadele 16 Haziran'da, Bakü'de oynanacak.

 

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Etiketler: Gareth Bale Tottenham futbolu bırakma kararı
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