Gareth Bale, Tottenham'da! Yuvaya döndü...

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, Real Madrid'in Galli kanat oyuncusu Gareth Bale'i bir yıllığına kiraladı. İngiliz kulübü ayrıca Sergio Reguilon'u da Real Madrid'den transfer etti.

19 Eylül 2020 Cumartesi - 23:16
İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'tan hakem eleştirisi: 'Ne sahada VARsınız, ne ekran başında!' Beşiktaş 1-1 Antalyaspor Nazım Sangare'den transfer yorumu: Salı günü netlik kazanacak Beşiktaş - Antalyaspor maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da Denizlispor 0-0 Trabzonspor

Tottenham, Real Madrid'in yıldızı Gareth Bale'i bir yıllığına kiraladı.
 
Bale, 2013'te 101 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olduğu Real Madrid öncesi 6 sezon oynadığı Tottenham'a geri döndü. Kulüpten yapılan açıklamada, "Evine hoş geldin." ifadesi kullandı.
 
31 yaşındaki Galli milli futbolcu, yaşadığı uzun süreli sakatlıkların ardından Real Madrid'de düzenli olarak forma giyememişti.
 
Reguilon ile 5 yıllık sözleşme imzalandı
 
Tottenham ayrıca 23 yaşındaki sol bek Sergio Reguilon'u da Real Madrid'den transfer ettiğini duyurdu.
 
2024-25 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanan İspanyol milli futbolcunun bonservis bedeline ilişkin bilgi verilmedi ancak İspanyol basını, transferin 30 milyon euro karşılığında gerçekleştiğini iddia etti.
 
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Tottenham Real Madrid Gareth Bale transfer
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Dünya futbol tarihine geçen transfer! Dünya futbol tarihine geçen transfer!
Beşiktaş'ta ilklerin gecesi! 75 maç sonra başardı, ortalık yıkıldıBeşiktaş'ta ilklerin gecesi! 75 maç sonra başardı, ortalık yıkıldı FIFA'dan devrim niteliğinde milli takım kararı! Ferdi Kadıoğlu ve Orkun Kökçü...FIFA'dan devrim niteliğinde milli takım kararı! Ferdi Kadıoğlu ve Orkun Kökçü... Erol Bulut'tan eski oyuncusuna kanca! Teklif ortaya çıktı... Erol Bulut'tan eski oyuncusuna kanca! Teklif ortaya çıktı...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.