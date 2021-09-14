Garry Rodrigues geri dönüyor! İşte yeni takımı

Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giyen Garry Rodrigues Olympiakos'la anlaşmak üzere.

14 Eylül 2021 Salı - 14:34
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Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giymiş Garry Rodrigues'in yeni adresi belli oldu. Suudi Arabistan'ın Al-Ittihad takımından ayrılarak serbest kalan Garry Rodrigues, Yunanistan'ın Olympiakos ekibine imza atmaya hazırlanıyor.
 
Yunanistan'dan Sport 24'ün haberine göre  Rodrigues, Olympiakos görüşmeleri adına Atina'da bulunuyor. Olympiakos Teknik Direktörü Pedro Martins'in de oyun sistemine uygunluğu ile Garry Rodrigues'i kadroda görmek istediği aktarılmakta. Yunanistan'da serbest oyuncu transferi 17 Eylül'de sona erecek.
 
2015-17 sezonları arasında Yunanistan'da PAOK forması giyen Rodrigues; çıktığı 58 maçta 13 gol, 14 asistlik performans sergilemiş ve sonrasında da 3.5 milyon Euro karşılığında Galatasaray'a transfer olmuştu.
 
Galatasaray döneminde çıktığı 78 maçta 16 gol, 12 asistlik katkı sağlayan Garry Rodrigues, sonrasında Al-Ittihad'a transfer olurken 2019-20 sezonunda ise kiralık olarak Fenerbahçe forması giymiş ve çıktığı 29 maçta 4 gol kaydetmişti. (FANATİK)

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Etiketler: garry rodrigues
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