Gaziantep: 2 - Fraport TAV Antalyaspor: 0

Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep, konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yendi.

AA 14 Eylül 2021 Salı - 0:26
İLGİLİ HABERLER
Caulker topa dokunmadan servetin üzerine kondu Enzo Crivelli resmen Antalyaspor'da Caulker sürprizi! Kayserispor dediler Gaziantep FK çıktı Antalyaspor maçı öncesi Fenerbahçe'de 5 eksik var Genoa ve Nottingham Forest Mert Yılmaz'ın peşinde

Süper Lig'in 4. haftasındaki Gaziantep, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırladı. 17. dakikada sol kanattan Sagal'ın kullandığı kornerde ceza sahası içinde Caulker kafayı vurdu ancak top az farkla yandan dışarıya gitti.

24. dakikada ev sahibi ekipten Muhammet Demir, ceza sahası dışı sağ çaprazdan çok sert bir vuruş yaparken, top yandan az farkla auta çıktı.

43. dakikada Gökdeniz Bayrakdar'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan gelişine şutunda, kaleci Günay topu son anda kornere çeldi.

51. dakikada Veysel Sarı'nın ceza sahası içinde topa elle müdahale ettiğini değerlendiren hakem Suat Arslanboğa, penaltı noktasını gösterdi.

54. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Muhammet Demir, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi: 1-0.

66. dakikada Antalyaspor gole çok yaklaştı. Ceza sahası içinde topla buluştuktan sonra kaleciyle baş başa kalan Wright, bekletmeden vuruşunu yaptı ancak top yandan auta gitti.

89. dakikada sol kanattan kullanılan korner sonrası ön direkte bulunan Naldo'nun kafa vuruşunda, top az farkla üstten auta çıktı.

90+2. dakikada Doğukan Sinik ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunu çekerken, meşin yuvarlak üst direğe çarptıktan sonra oyun alanına geri döndü.

90+8. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Antalyaspor kalecisi Boffin de rakip ceza sahasında kalınca, hızlı gelişen ev sahibi atağında Mendyl boş kaleye meşin yuvarlağı gönderdi: 2-0.

Karşılaşma ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle son buldu.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Süper Lig Gaziantep Antalyaspor
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Trabzonspor maçından sonra Burak Elmas ve Fatih Terim'den transfer sürprizi! 3 katı maaşa imza atıyor... Trabzonspor maçından sonra Burak Elmas ve Fatih Terim'den transfer sürprizi! 3 katı maaşa imza atıyor...
Sivasspor maçında büyük hata yapmıştı! Vitor Pereira ile Altay Bayındır arasında soyunma odasında yaşananlar ortaya çıktı! 'Sen bize...'Sivasspor maçında büyük hata yapmıştı! Vitor Pereira ile Altay Bayındır arasında soyunma odasında yaşananlar ortaya çıktı! 'Sen bize...' Milli Takıma hoca aranırken Şenol Güneş'e yeni teklif! Süper Lig devi bombayı patlatıyor...Milli Takıma hoca aranırken Şenol Güneş'e yeni teklif! Süper Lig devi bombayı patlatıyor... Vitor Pereira bile ne olduğunu anlamadı! 4 haftada neredeyse '1 takım' kaybettiVitor Pereira bile ne olduğunu anlamadı! 4 haftada neredeyse '1 takım' kaybetti
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.