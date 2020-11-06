Gaziantep - Beşiktaş

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş , deplasmanda Gaziantep FK'ye konuk oluyor. Karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ın 6 maçta 10 puanı bulunurken Gaziantep FK'nın ise 7 maçta 8 puanı bulunuyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

38' Direkten döndü! Beşiktaş'ta Atiba'nın pasıyla ceza yayında topla buluşan Larin'in plase vuruşunda top direkten oyun alanına geri döndü. Pozisyon 32' Mirallas'ın kullandığı köşe vuruşunun ardından Maxim sağ kanattan ortasını yaptı, ön direkte Larin topu uzaklaştırdı.

30' Şu ana dek Beşiktaş'ın iki isabetli şutu var. Ev sahibi Gaziantep FK'nin ise isabetli şutu bulunmuyor.

25' Beşiktaş'ta Oğuzhan'ın ceza sahasının sağından çektiği şut savunmadan geri döndü.

Sarı Kart 24' Gaziantep FK'de Nouha Dicko, hakeme itirazlarından dolayı sarı kart gördü.Sarı Kart - Nouha Dicko Pozisyon 18' Gaziantep FK'de Oğuz'un ceza yayı üzerinden çektiği şutunda top savunmada Montero'dan döndü.

17' Beşiktaş'ta sakatlanan Welinton, yerini Montero'ya bıraktı.Welinton - Francisco Montero Pozisyon 13' Gaziantep FK'de Maxim, Rosier'in müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldı. Maçın hakemi oyunu devam ettirdi. Pozisyon 9' Oğuzhan Özyakup'un sol kanattan ortasında Larin'in kafa vuruşunda top kaleci Günay'da kaldı. Pozisyon 7' Beşiktaş'ta Ghezzal'ın ceza sahası dışından çektiği şutta top kaleci Günay'ın kucağında kaldı. Pozisyon 5' Gaziantep FK sağ kanattan köşe vuruşu kullandı. Mirallas'ın kullandığı köşe vuruşunda Beşiktaş savunması topu uzaklaştırdı.

3' Siyah-beyazlılar bu dakika içinde takim halinde rakip yarı sahaya yerleşmiş durumda.

İLK 11'LER

Gaziantep FK'nın ilk 11'i: Günay, Papy, Tosca, Muhammet, Olkowski, Oğuz, Mirallas, Maxim, Vetrih, Kana-Biyik, Dicko.

Beşiktaş'ın ilk 11'i: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Atiba, Ghezzal, Dorukhan, Oğuzhan, Larin, Aboubakar.