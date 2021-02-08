Gaziantep FK 2 - Göztepe 0

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Gaziantep FK sahasında Göztepe'yi 2-0 mağlup etti.

8inci dakikada orta alandan gelişen Göztepe atağında ceza alanının hemen dışında Rashid'in hatasında topu kapan Diabate, topu Soner Aydoğdu 'ya gönderdi. Bu oyuncudan müsait pozisyonda topu alan Ndiaye'nin şutunda, meşin yuvarlak kale üst direğinden az farkla auta gitti.

27nci dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktada kazanılan serbest vuruşu paslaşarak kullanan ev sahibi da Oğuz topu içeriye ortaladı. İyi yer tutan Kenan'ın röveşatasında, top üstten auta çıktı.

30uncu dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında Gassama'nın pasında savunma arkasında topla buluşan Ndiaye, kaleci Günaydan kurtardığı topu ağlarla buluşturdu. Ancak hakem Volkan Bayarslan'ın VAR odasıyla yaptığı görüşme sonrası gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

53üncü dakikada Maxim'in sağ kanattan kullandığı kornerde Djilobodji ceza alanı içinde topa iyi yükselerek kafayı vurdu ve top ağlara gitti: 1-0

56ıncı dakikada orta alandan gelişen konuk takım atağında ceza alanında topla buluşan yakın mesafeden vurdu, kaleci Günay topu son anda kornere çeldi.

64üncü dakikada sol kanatta gelişen Göztepe atağında Ndiaye ısrarla takip ettiği topu içeriye çevirdi, sağ çaprazda topla buluşan Halil gelişine vurdu topu ağlara gönderdi ancak pozisyon VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesi ile iptal edildi.

75inci dakikada orta alandan hızlı gelişen Gaziantep atağında savunmanın arkasına atılan pasla Muhammet buluştu, karşı karşıya pozisyonda vuruşunda top direkten döndü. Dönen topu tamamlayan Mirallas meşin yuvarlağı ağlara gönderdi :2-0

77nci dakikada orta alandan gelişen Göztepe atağında topla buluşan Jahovicin vuruşunu kaleci Günay son anda kornere çeldi.

90+6'ncı dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Jahovic topu Ndiaye'ye gönderdi. Onun vuruşunda top ağlara gitti ancak hakem yaptığı VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesi ile golü iptal etti.

Mücadelenin kalan bölümlerinde gol olmayınca maç 2-0 ev sahibi ekinin üstünlüğü ile sona erdi.