Gaziantep FK 1-0 Konyaspor

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.

DHA 24 Ekim 2020 Cumartesi - 15:58 | Son Güncelleme : 24 10 2020 - 18:10
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Süper Lig'in 6'ncı haftasında Gaziantep FK, sahasında konuk ettiği İttfifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
 
20nci dakikada Gaziantep FK atağında ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Nouha Dicko tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle top tehlike bölgesinden uzaklaştı.
 
67nci dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Ömer Alinin ceza sahası içerisinden yaptığı sert şutu üst direğe çarparak dışarı çıktı.
 
75inci dakikada Gaziantep FKda Enver Cenk Şahinin kullandığı köşe vuruşuna yükselmeden kafa vuran Muhammed Demirin şutu direğin dibinden ağlarla buluştu: 1-0.
 
Müsabaka ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile son buldu.
 
 
STAT: Gaziantep Kalyon
 
HAKEMLER: Özgür Yankaya, Mehmet Şahan Yılmaz, Kamil Çetin
 
GAZİANTEP FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, (Dk.46  Olkowski ), Djilobodji, Kana Biyik, Tosca, Güray Vural (Dk.64 Enver) Maxim, Sousa, (Dk.46 Amedej Vetrih) Furkan Soyalp, (Dk.64 Zvonimir Kozulj)  Kenan, (Dk.65 Muhammet) Dicko
 
İFTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: İbrahim Sehic, Abdülkerim, Ahmet Çalık, Nejc Skubic, Guilherme Sitya, Musa (Dk.46 Oğuz Kağan Güçtekin)  Ömer Ali, Farouk Miya (Dk.79 Cikallesh) Marko Jevtovic, Deni Milosevic, (Dk.64 Shengelia) Artem Kravets
 
GOLLER: Dk.75 Muhammet Demir (Gaziantep FK)
 
SARI KARTLAR: Guilherme Sitya,  Farouk Miya, Deni Milosevic, Ahmet Çalık, İsmail Kartal (T.D) - (İttifak Holding Konyaspor) Nouha Dicko, Güray Vural, Amedej Vetrih  (Gaziantep FK)
 
 
 
 

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Etiketler: Gaziantep Konyaspor süper lig
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