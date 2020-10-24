Gaziantep FK 1-0 Konyaspor

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Gaziantep
FK, sahasında konuk ettiği İttfifak Holding Konyaspor
'u 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
20nci dakikada Gaziantep FK atağında ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Nouha Dicko tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle top tehlike bölgesinden uzaklaştı.
67nci dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Ömer Alinin ceza sahası içerisinden yaptığı sert şutu üst direğe çarparak dışarı çıktı.
75inci dakikada Gaziantep FKda Enver Cenk Şahinin kullandığı köşe vuruşuna yükselmeden kafa vuran Muhammed Demirin şutu direğin dibinden ağlarla buluştu: 1-0.
Müsabaka ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile son buldu.
STAT: Gaziantep Kalyon
HAKEMLER: Özgür Yankaya, Mehmet Şahan Yılmaz, Kamil Çetin
GAZİANTEP FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, (Dk.46 Olkowski ), Djilobodji, Kana Biyik, Tosca, Güray Vural (Dk.64 Enver) Maxim, Sousa, (Dk.46 Amedej Vetrih) Furkan Soyalp, (Dk.64 Zvonimir Kozulj) Kenan, (Dk.65 Muhammet) Dicko
İFTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: İbrahim Sehic, Abd
ülkerim, Ahmet Çalık, Nejc Skubic, Guilherme Sitya, Musa (Dk.46 Oğuz Kağan Güçtekin) Ömer Ali, Farouk Miya (Dk.79 Cikallesh) Marko Jevtovic, Deni Milosevic, (Dk.64 Shengelia) Artem Kravets
SARI KARTLAR: Guilherme Sitya, Farouk Miya, Deni Milosevic, Ahmet Çalık, İsmail Kartal
(T.D) - (İttifak Holding Konyaspor) Nouha Dicko, Güray Vural, Amedej Vetrih (Gaziantep FK)