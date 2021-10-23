Gaziantep FK : 1 - GZT Giresunspor: 1

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasındaki Gaziantep FK-GZT Giresunspor karşılaşması 1-1 berabere sonuçlandı.

23 Ekim 2021 Cumartesi - 17:41 | Son Güncelleme : 23 10 2021 - 18:16
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Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasındaki Gaziantep  FK-GZT Giresunspor karşılaşması 1-1 tamamlandı.
 
9. dakikada Diabate'nin sol kanattan yaptığı ortada Doukara'nın  volesini kaleci Günay Güvenç son anda kornere çeldi.
 
26. dakikada Diabate'nin pasıyla ceza sahası sol tarafında topla  buluşan Aziz Eraltay'ın yaptığı ortada Sankhare kafa vuruşuyla topu ağlara  gönderdi ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.
 
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
 
56. dakikada GZT Giresunspor gole çok yaklaştı. Sol kanatta topla  buluşan Serginho'nun arka direğe yaptığı ortada kaleye yönelen meşin yuvarlak,  direkten oyun alanına döndü.
 
57. dakikada ceza sahası sağ tarafında topla buluşan Diabate'nin  çektiği sert şuttka kaleci Günay Güvenç, son anda meşin yuvarlağı kornere çelmeyi  başardı.
 
62. dakikada Suleymanov'un pasıyla penaltı noktasına yakın bir noktada  topla buluşan Diabate'nin şutunda, kaleci Günay meşin yuvarlağın sahibi oldu.
 
77. dakikada GZT Giresunspor öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına  giren Aziz Eraltay'ın altıpasa çevirdiği topa gelişine düzgün bir vuruş yapan  Sergio, fileleri havalandırdı: 0-1.
 
90+ 2. dakikada ev sahibi takım beraberliği yakaladı. Doğan Erdoğan'ın  orta alandan ceza sahasına doğru gönderdiği uzun pas sonrası Caulker'ın kafayla  altıpasa doğru çevirdiği top, takım arkadaşı Okan Kocuk ile çarpışan Perez'in  ters kafa vuruşuyla ağlara gitti: 1-1.
 
Karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.
 
 
Stat: Kalyon 
 
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Erdinç Sezertam, Mustafa Savranlar
 
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji (Dk. 46 Messaoudi), Tosça,  Kitsiou, Caulker, Doğan Erdoğan, Figueiredo (Dk. 73 Kenan Özer), Mendyl, Sagal  (Dk. 39 Dicko), Maxim (Dk. 81 Furkan Soyalp), Muhammet Demir,
 
GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diarra, Perez, Aziz Eraltay,  Flavio, Traore, Sergio (Dk. 83. Emre Taşdemir), Diabate, Sankhare (DK. 60  Süleymanov), Doukara (Dk. 79 Pelupessy),
 
Goller. Dk. 77 Sergio (GZT Giresunspor), Dk. 90 2 Perez (kendi  kalesine) (Gaziantep FK)
 
Sarı kartlar: Dk. 20 Diarra, Dk. 53 Perez, Dk. 76 Süleymanov (GZT  Giresunspor), Dk. 50 Figueiredo, Dk. 51 Dicko, Dk. 76 Mendyl (Gaziantep FK)
 
  
 

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Etiketler: Gaziantep süper lig Giresunspor
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