Gaziantep FK: 2 - Hes Kablo Kayserispor: 1

Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK, Hes Kablo Kayserispor'u sahasında 2-1 mağlup etti.

16 Ocak 2021 Cumartesi - 17:27 | Son Güncelleme : 16 01 2021 - 17:57
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Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK, Hes Kablo  Kayserispor'u sahasında 2-1 mağlup etti.
 
 
26. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Kenan Özer'in  çevirdiği topu, kaleci Doğan elinden kaçırdı. Muhammet Demir'e çarpan top az  farkla auta gitti.
 
31. dakikada sağ kanattan Oğuz Ceylan'ın ortasında ceza alanı içinde  Kvrzic, ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 1-0.
 
37. dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi atağında Mirallas'ın  pasıyla ceza alanında buluşan Maxim, kötü bir vuruş yaptı ve kaleci Doğan Alemdar  topu rahatlıkla kontrol etti.
 
Karşılaşmanın ilk yarısı, Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
 
61. dakikada Kolovetsios Kayseri'ye eşitliği getiren golü attı. 1-1
 
77. dakikada Maxim penaltı golü ile takımını öne geçirdi. 2-1
 
  
Stat: Kalyon 
 
Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, İlker Takpak
 
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Olkowski, Tosca, Oğuz Ceylan,  Güray Vural, Maxim, Mirallas, Kenan Özer, Vetrih, Muhammet Demir
 
Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Aziz Eraltay, Kolovetsios,  Sapunaru, Kvrzic, Attamah, Fernandes, Pedro Henrique, Avramovski, Lennon, Kanga
 
Gol: Dk. 31 Kvrzic  (Kendi kalesine) (Gaziantep FK)
 
Sarı kartlar: Dk. 7 Vetrih (Gaziantep FK), Dk. 42 Kanga (Hes Kablo  Kayserispor)
 
 

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Etiketler: Gaziantep FK Hes Kablo Kayserispor süper lig
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