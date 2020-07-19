Gaziantep FK: 2 - Kasımpaşa: 2

Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.

AA 19 Temmuz 2020 Pazar - 0:04
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Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü,  sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.
 
6. dakikada Gaziantep FK, Muhammet Demir ile öne geçti. Sağ kanattan  Güray Vural'ın ortasında topa iyi yükselen Muhammet Demir'in kafa vuruşu kaleci  Ramazan Köse'ye takıldı. Pozisyonun devamında kaleciden dönen topu takip eden  Muahmmet Demir, rahat bir pozisyonda kalecinin solundan meşin yuvarlağı ağlara  gönderdi: 1-0.
13. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Yusuf  Erdoğan'ın ortasında ön direkte Gohou topa dokunamadı. Arka direkte topla buluşan  Thiam, müsait bir pozisyonda meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelerle  buluşturdu: 1-1.
20. dakikada konuk ekip gole bir kez daha yaklaştı. Sağ kanattan  takımını atağa kaldıran Yusuf Erdoğan, ceza sahasına yakın bir noktadan topu  yerden altıpasa gönderdi. Bu noktada rahat bir konumda olan Gohou, uzansa da topa  dokunamadı ve mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı.
37. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sağ kanattan kaleye yaklaşan Yusuf  Erdoğan, kaleyi cepheden gören pozisyonda topu ceza sahası yayındaki Aytaç  Kara'ya aktardı. Bu oyuncu, solundaki Thiam'ı topu gönderdi. Sol çaprazda kaleci  Günay Güvenç ile karşı karşıya kalan Thiam, şık bir vuruşla fileleri  havalandırdı: 1-2.
 
Mücadelenin ilk yarısı, Kasımpaşa'nın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
 
54. dakikada orta alandan gelişen ev sahibi takımın atağında ceza  sahasında topla buluşan Maxim'in vuruşunda savunmadan seken meşin yuvarlak  kornere gitti. Gaziantep FK'lı oyuncular, topu Gohou'nun eline çarparak dışarı  çıktığını savunarak itirazlarda bulunması üzerine hakem Volkan Bayarslan VAR  incelemesinin ardından köşe vuruşunu işaret etti. Bunun üzerine uzun süre  itirazlarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, sarı kart gördü.
65. dakikada ev sahibi ekip gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen  atakta Güray Vural, ceza sahasına girdikten sonra topu ortaladı. Rahat  pozisyondaki 2 Gaziantep FK'li oyuncu, meşin yuvarlağa dokunamadı.
70. dakikada Kasımpaşalı Hadergjonaj'ın sağ kanattan penaltı noktasına  doğru çıkarttığı topa Hajradinovic vurdu. Kaleci Günay topu güçlükle çeldi. Seken  topa Haddadi gelişine sert vurdu ancak meşin yuvarlak üstten farklı şekilde auta  gitti.
77. dakikada Gaziantep FK, Maxim ile beraberliği yakaladı. Kaleci  Ramazan Köse'nin topu bıraktığı savunma oyuncusu Meriah, topu çıkarmaya  çalışırken Gaziantep FK'li Muhammet Demir, bu oyuncuya baskı yaptı. Mariah, takım  arkadaşına pas vermek isterken araya giren Maxim, kaleciden sıyrıldıktan sonra  topu boş kaleye gönderdi: 2-2.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve müsabaka 2-2 beraberlikle sona  erdi.
 
Stat: Gaziantep Kalyon 
 
Hakemler: Volkan Bayarslan, Mehmet Metin, Asım Yusuf Öz
 
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Djilobodji,  Toşca, Morais, Sousa (Dk. 46 Jefferson), Maxim (Dk. 83 Chibsah), Güray Vural,  Muhammet Demir (Dk. 90 2 Muğdat Çelik), Kenan Özer (Dk. 46 Furkan Soyalp)
 
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Hadadi, Aytaç  Kara, Pavelka (Dk. 75 Tarkan Serbest), Yusuf Erdoğan, Hajradinovic (DK. 75 Anıl  Koç), Thiam, Gohou (Dk. 62 Quaresma)
 
Goller: Dk. 6 Muhammet Demir, Dk. 77 Maxim (Gaziantep FK), Dk. 13  ve  37 Thiam (Kasımpaşa)
 
Sarı kartlar: Dk. 41 Maxim, Dk. 49 Oğuz Ceylan, Dk. 56 Sumudica  (teknik direktör) (Gaziantep FK)
 
  
 

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Etiketler: Süper Lig Gaziantep Kasımpaşa
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