Gaziantep FK - Beşiktaş

21 Ağustos 2021 Cumartesi - 20:47
| Son Güncelleme : 21 08 2021 - 22:01
Süper Lig'de 2. hafta maçında geçtiğimiz sezonun şampiyonu Beşiktaş
deplasmanda Gaziantep
FK'ya konuk oluyor. Sezonun ilk maçında sahasında Rizespor
'u 3-0'lık skorla mağlup eden Beşiktaş 3 puanla sahadan ayrılmak istiyor. Ümit Öztürk'ün yönettiği mücadele saat 21.45'te başladı.
MAÇTAN DAKİKALAR
12' N'Sakala orta sahada Recep Niyaz'a yaptığı müdahale sonucu sarı kart gördü.Sarı Kart - Fabrice N'Sakala
11' Beşiktaş kapanan Gaziantep FK defansını açmakta zorlanıyor.
9' Gaziantep FK tehlikeli geldi! Çalımlarla ceza sahasına giren Jeferson'un topuna Salih ayaka koydu ve topu uzaklaştırdı.
Sarı Kart 4' Mendyl, Rosier'e yaptığı tehlikeli hareket sonucu sarı kart gördü.Sarı Kart - Hamza Mendyl
İLK 11'LER
GAZİANTEP FK: Günay, Djilobodji, Ertuğrul, Kitsiou, Tosca, Mendyl, Recep Niyaz, Jefferson, Merkel, Figueiredo, Dicko.
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Skala, Josef de Souza, Ghezzal, Salih, Atiba, N'Koudou, Kenan.