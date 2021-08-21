Gaziantep FK - Beşiktaş

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor.

21 Ağustos 2021 Cumartesi - 20:47 | Son Güncelleme : 21 08 2021 - 22:01
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Süper Lig'de 2. hafta maçında geçtiğimiz sezonun şampiyonu Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Sezonun ilk maçında sahasında Rizespor'u 3-0'lık skorla mağlup eden Beşiktaş 3 puanla sahadan ayrılmak istiyor. Ümit Öztürk'ün yönettiği mücadele saat 21.45'te başladı.
 
MAÇTAN DAKİKALAR
 
12' N'Sakala orta sahada Recep Niyaz'a yaptığı müdahale sonucu sarı kart gördü.Sarı Kart - Fabrice N'Sakala
 
11' Beşiktaş kapanan Gaziantep FK defansını açmakta zorlanıyor.
 
9' Gaziantep FK tehlikeli geldi! Çalımlarla ceza sahasına giren Jeferson'un topuna Salih ayaka koydu ve topu uzaklaştırdı.
 
Sarı Kart 4' Mendyl, Rosier'e yaptığı tehlikeli hareket sonucu sarı kart gördü.Sarı Kart - Hamza Mendyl
 
İLK 11'LER
 
GAZİANTEP FK: Günay, Djilobodji, Ertuğrul, Kitsiou, Tosca, Mendyl, Recep Niyaz, Jefferson, Merkel, Figueiredo, Dicko.
 
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Skala, Josef de Souza, Ghezzal, Salih, Atiba, N'Koudou, Kenan.

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