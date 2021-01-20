Gaziantep FK'da Ricardo Sa Pinto dönemi...

Gaziantep FK Portekizli teknik adam Ricardo Sa Pinto ile anlaşmaya vardı.

20 Ocak 2021 Çarşamba - 12:55
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Gaziantep Futbol Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Portekizli başarılı çalıştırıcı Ricardo Sa Pinto ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.
 
48 yaşındaki Portekizli teknik direktörümüz Sa Pinto, Kulüp Başkanımız Mehmet Büyükekşi ile yöneticilerimiz Müslüm Özmen, Mahsum Altunkaya, Erhan Özmen, Yusuf Demsoy, Hayrullah Kubba ve Mehmet Ziylan’ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeyi imzaladı.
 
Yeni teknik direktörümüz Ricardo Sa Pinto’ya kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, kulübümüz çatısı altında başarılı bir kariyer diliyoruz.

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Etiketler: Ricardo Sa Pinto gaziantep fk
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