Gaziantep FK'da Ricardo Sa Pinto dönemi...

Gaziantep Futbol Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Portekizli başarılı çalıştırıcı Ricardo Sa Pinto ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

48 yaşındaki Portekizli teknik direktörümüz Sa Pinto, Kulüp Başkanımız Mehmet Büyükekşi ile yöneticilerimiz Müslüm Özmen, Mahsum Altunkaya, Erhan Özmen, Yusuf Demsoy, Hayrullah Kubba ve Mehmet Ziylan’ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeyi imzaladı.