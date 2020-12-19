Gaziantep FK - Fenerbahçe

Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, İstanbul ekibi Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu.

19 Aralık 2020 Cumartesi - 18:11
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Gaziantep FK - Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Süper Lig'in 13. haftası yine nefes kesen maçlara sahne oluyor. Geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor'a 3-0 yenilen Süper Lig devi Fenerbahçe 3 puan için Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Ligde son 10 maçtır yenilmeyen ev sahibi ekibi de bu seriyi devam ettirmek istiyor. 
 
İLK 11'LER;
 
Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Djilobodji, Kana-Biyik, Toşça, Güray, Maxim, Mirallas, Vetrih, Muhammet Demir, Dicko
 
Fenerbahçe: Oytun; Nazım, Serdar, Tisserand, Novak; Ozan Tufan, Gustavo; Pelkas, Mert Hakan, Ferdi Kadıoğlu; Papiss Cisse.  

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