Gaziantep FK - Fenerbahçe Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

ANTEP-FENER

Sezonun açılışında Galatasaray'a kaybettikten sonra üst üste 10 maçta yenilgi yüzü görmeyen Gaziantep FK'da Gaziantep FK'da sol bek Junior Morais sakat. Yerine Güray Vural veya Pawel Olkowski oynayacaktır.Sağ beke cezası sona eren Oğuz Ceylan dönecektir."Kana Biyik & Djilobodji & Tosca" stoper hattıyla, orta alanda "Mirallas & Maxim" (3'er gol) ikilisiyle, hücumda Muhammet Demir (4 gol - 3 asist) ile maça başlamaları şaşırtıcı olmaz.Cezası sona eren TD Marius Sumudica da yedek kulübesindeki yerini alabilecek.

Yıllar sonra ilk kez deplasmanda harikalar yaratan ama Kadıköy'de taraftarlarını üzen Fenerbahçe ise, son 5 maçından sadece 1 galibiyet çıkartabildi.Hafta arası oynanan kupa maçında kırmızı kart gören Altay Bayındır cezalı, TD Erol Bulut'un eldivenleri Oytun Özdoğan'ı mı yoksa Harun Tekin'e mi teslim edeceği maç saati netlik kazanacak.Sakatlıkları devam eden Enner Valencia, Mauricio Lemos, Mbwana Samatta, Diego Perotti ve Tolga Ciğerci ile birlikte toplam eksik sayısı 6'ya ulaşıyor!Kupa maçında sağ bekte ve sol bekte hazır bir görüntü çizen Nazım Sangare ve Filip Novak, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'den formayı devralabilir. "9 numarada" etkili olan Mame Thiam da ilk 11'e göz kırpan bir diğer isim...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Gaziantep FK iç sahada oynadığı son 12 lig maçını kaybetmedi. Son yenilgiyi Fenerbahçe'den almışlardı. (5 galibiyet - 7 beraberlik)

- Sumudica, Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı hiç kazanamadı. (4 maç - 1B - 3M)

- Fenerbahçe'nin bu sezon deplasmanda oynadığı 6 maçın 4'ü hem "KG VAR" oldu hem de "2.5 ÜST" bitti.

- Fenerbahçe bu sezon deplasmanda en fazla galibiyet alan (5G), puan toplayan (16 puan) ve gol atan (14 gol) takım.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe Kazanır" oldu!%32'lik kesim deplasmanda 17 sezon sonra tarihi bir performans gösteren sarı-lacivertli ekibe güveniyor...%26'lık kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.