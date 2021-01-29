Gaziantep FK - Galatasaray! İlk 11'ler belli oldu!

Süper Lig'in 22. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor.

29 Ocak 2021 Cuma - 18:01
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Bugün Kalyon Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
 
Süper Lig'de son iki maçını kazanan Galatasaray, sezonun ilk yarısını, 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 39 puanla üçüncü sırada bitirdi.
 
Ligde oynadığı maçların 9'unu kazanan, 8'inde berabere kalan ve 3'ünü kaybeden Gaziantep FK ise ilk yarıyı 35 puanla dördüncü sırada tamamladı.
 
İLK 11'LER
 
Gaziantep FK: (MUHTEMEL)Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Olkowski, Kana-Biyik, Toşca, Güray Vural Jefferson, Vetrih, Maxim, Kenan Özer, Andre.
 
Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Arda, Babel.

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