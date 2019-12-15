Gaziantep FK - İM Kayserispor: 3-0

15 Aralık 2019 Pazar - 16:24
| Son Güncelleme : 15 12 2019 - 16:30
Düşük tempoda geçen maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
İkinci yarıda galibiyet için rakip kalede baskı kuran Gaziantep
FK, 67'de Güray Vural'ın golüyle öne geçti: 1-0
Bu golden 5 dakika sonra sahneye Kayode çıktı ve farkı ikiye yükseltti: 2-0
Mücadelenin 90+3. dakikasında bu kez de penaltıdan topu ağlara gönderen Kayode maçın sonucunu belirledi: 3-0
Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 20'ye çıkarırken konuk Kayserispor ise 10 puanda kaldı.
GOL: 67' Güray, 72' 90+3(p)Kayode (Gaziantep)
İLK 11'LER
Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Morais, Chibsah, Twumasi, Güray, Muhammet, Kayode
İM Kayserispor: Lung, Mert, Poulain, Yasir, Lopes, Hüseyin, Djedje, Mensah, Ziya, Emre, Kravets