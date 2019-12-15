Gaziantep FK - İM Kayserispor: 3-0

Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin galibiyet gollerini Güray ve Kayode(2) kaydetti.

15 Aralık 2019 Pazar - 16:24 | Son Güncelleme : 15 12 2019 - 16:30
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Gaziantep temsilcisi Süper Lig'in 15. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u ağırladı.
 
Düşük tempoda geçen maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
 
İkinci yarıda galibiyet için rakip kalede baskı kuran Gaziantep FK, 67'de Güray Vural'ın golüyle öne geçti: 1-0
 
Bu golden 5 dakika sonra sahneye Kayode çıktı ve farkı ikiye yükseltti: 2-0
 
Mücadelenin 90+3. dakikasında bu kez de penaltıdan topu ağlara gönderen Kayode maçın sonucunu belirledi: 3-0 
 
Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 20'ye çıkarırken konuk Kayserispor ise 10 puanda kaldı.
 
GOL: 67' Güray, 72' 90+3(p)Kayode (Gaziantep)
 
İLK 11'LER
 
Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Morais, Chibsah, Twumasi, Güray, Muhammet, Kayode
 
İM Kayserispor: Lung, Mert, Poulain, Yasir, Lopes, Hüseyin, Djedje, Mensah, Ziya, Emre, Kravets
 

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Etiketler: Süper Lig Gaziantep Kayserispor
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