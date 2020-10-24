Gaziantep FK - Konyaspor (CANLI)

24 Ekim 2020 Cumartesi - 15:58
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor
'u konuk ediyor. Henüz galibiyeti bulunmayan Gaziantep
FK sahasında bu sezon yenilgisi olmayan Konyaspor karşısında galibiyet arıyor.
Gaziantep FK 0-0 Konyaspor
Gaziantep FK'nin ilk 11'i: Günay, Oğuz, Kana-Biyik, Tosca, Djilobodji, Güray, Sousa, Furkan, Maxim, Dicko, Kenan
İttifak Holding Konyaspor'un ilk 11'i: Sehic, Skubic, Ahmet, Abd
ülkerim, Guilherme, Jevtovic, Musa, Ömer Ali, Milosevic, Miya, Kravets