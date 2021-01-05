Gaziantep FK - MKE Ankaragücü

Süper Lig'in 17. haftasındaki Gaziantep FK evinde MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor.

05 Ocak 2021 Salı - 17:29 | Son Güncelleme : 05 01 2021 - 17:37
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Süper Lig'in 17. haftasındaki Gaziantep FK evinde MKE  Ankaragücü'nü konuk ediyor.
 
Gaziantep FK: 1 - MKE Ankaragücü: 0
  
18. dakikada sol kanattan hızla ileri çıkan Kenan Özer'in pasında,  Ankaragücü savunması ters bir vuruş yaptı. Bu topa Kenan kafayı vurdu, kaleciden  seken meşin yuvarlağa kale alanı önünde bu kez Muhammet Demir kafayı vurdu ancak  top direğin dibinden auta çıktı.
 
22. dakikada paslaşarak kullanılan köşe vuruşu sonrası Maxim ortaladı,  Muhammet Demir'in kafa vuruşunda savunmaya da çarpan top yandan az farkla dışarı  gitti.
 
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.
 
70. dakikada Maxim ev sahibini öne geçiren golü attı. 1-0
 
 
Stat: Kalyon 
 
Hakemler: Alper Ulusoy, Serdar Diyadin, Mehmet Metin
 
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Oğuz  Ceylan, Kozulj, Jefferson, Maxim, Morais, Kenan Özer, Muhammet Demir
 
MKE Ankaragücü: Friedrich, Atakan Rıdvan Çankaya, Sarlija, Erdi  Dikmen, Atila Turan, Voca, Lobjanidze, Endri Cekici, Lukasik, Paintsil, Bolingi
 
Sarı kart: Dk. 45 2 Morais (Gaziantep FK)
 
 
 

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Etiketler: Gaziantep FK MKE Ankaragücü süper lig
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