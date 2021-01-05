Gaziantep FK - MKE Ankaragücü

05 Ocak 2021 Salı - 17:29
| Son Güncelleme : 05 01 2021 - 17:37
Süper Lig'in 17. haftasındaki Gaziantep
FK evinde MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor.
Gaziantep FK: 1 - MKE Ankaragücü: 0
18. dakikada sol kanattan hızla ileri çıkan Kenan Özer'in pasında, Ankaragücü savunması ters bir vuruş yaptı. Bu topa Kenan kafayı vurdu, kaleciden seken meşin yuvarlağa kale alanı önünde bu kez Muhammet Demir
kafayı vurdu ancak top direğin dibinden auta çıktı.
22. dakikada paslaşarak kullanılan köşe vuruşu sonrası Maxim ortaladı, Muhammet Demir'in kafa vuruşunda savunmaya da çarpan top yandan az farkla dışarı gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.
70. dakikada Maxim ev sahibini öne geçiren golü attı. 1-0
Stat: Kalyon
Hakemler: Alper Ulusoy, Serdar Diyadin
, Mehmet Metin
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Oğuz Ceylan, Kozulj, Jefferson, Maxim, Morais, Kenan Özer, Muhammet Demir
MKE Ankaragücü: Friedrich, Atakan Rıdvan Çankaya, Sarlija, Erdi Dikmen
, Atila Turan, Voca, Lobjanidze, Endri Cekici, Lukasik, Paintsil, Bolingi
Sarı kart: Dk. 45 2 Morais (Gaziantep FK)