Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica şok!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın etik kuruluna sevk edildiğini açıkladı.

21 Ekim 2020 Çarşamba - 21:46
İLGİLİ HABERLER
Real Madrid 2-3 Shakhtar TFF Başkanı Nihat Özdemir'den flaş yayıncı kuruluş açıklaması! Şanlıurfaspor 0-2 Hekimoğlu Trabzonspor Beşiktaş'a Karius'tan müjdeli haber Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübünün teknik sorumlusu Marius Ninel Sumudica'nın, 29 Ekim tarihinde medyada yer alan açıklamaları nedeniyle TFF Hukuk Müşavirliğince başlatılan soruşturma tamamlanmış olup, Marius Ninel Sumudica'nın, Etik Kurulu Talimatı'nın "Genel Yükümlülük" ve "Etik İlkelerine Aykırı Açıklamalardan Kaçınma" yükümlülüklerine aykırı davranışı nedeniyle Etik Kurulu Talimatı'nın 10. maddesi ve 12/d. maddesi uyarınca Etik Kurulu'na sevkine karar verilmiştir." denildi.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Fenerbahçe, Sevilla derken İrfan Can'a bir talipte Almanya'dan! Fenerbahçe, Sevilla derken İrfan Can'a bir talipte Almanya'dan!
Trabzonspor maçından önce Fenerbahçe'de flaş gelişmeTrabzonspor maçından önce Fenerbahçe'de flaş gelişme Trabzonspor maçı öncesi flaş açıklamaTrabzonspor maçı öncesi flaş açıklama İşte Fenerbahçe'yi reddeden tek yıldız futbolcuİşte Fenerbahçe'yi reddeden tek yıldız futbolcu
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.