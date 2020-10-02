Gaziantep FK - Trabzonspor: 1-1

02 Ekim 2020 Cuma - 22:03
Süper Lig'de haftanın en kritik maçları arasında gösterilen zorlu mücadelede Trabzonspor
, deplasmanda Gaziantep
FK ile karşılaştı. Müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.
Bordo-mavili ekibin golünü 64. dakikada Campi kaydetti. Gaziantep'in golünü 90+3. dakikada penaltıdan Maxim kaydetti. Trabzonsporlu Flavio kırmızı kart gördü. Öte yandan Gaziantep'te teknik direktör Sumudica da kırmızı kart gördü.
Trabzonspor bu sonuçla 5 puanla 8. sırada yer aldı. Gaziantep'in ise 3 puanı bulunuyor.
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Ekuban'ın vuruşunu kaleci Günay kurtardı.
14' Gaziantep FK'de Sousa'nın ceza yayı üzerinden çektiği şut farklı şekilde auta çıktı.
20' Ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Ekuban'ın vuruşunu kaleci Günay kornere çeldi.
26' Trabzonspor'da sakatlanan Edgar Ie'nin yerine Gaston Campi oyuna girdi.
34' Gaziantep FK'de Jefferson'un ceza yayı üzerinden çektiği şut savunmadan geri döndü.
51' Gaziantep FK'de Morais ceza sahasının sol çaprazından içeri girdi, Trabzonspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.
64' Pereira'nın sağ kanattan kullandığı uzun taç atışına kale önünde iyi bir kafa vuruşu yapan Campi'nin şutu köşeden ağlarla buluştu
77' Trabzonspor'da Bilal'in sol çaprazdan çektiği şut yandan auta gitti.
80' Abd
ülkadir Ömür'ün kullandığı köşe vuruşunu Gaziantep FK savunması uzaklaştırdı.
88' Gaziantep FK'de Sumudica, maçın hakemi tarafından kırmızı kartla tribüne gönderildi.
90' Gaziantep FK'de Sumudica, maçın hakemi tarafından kırmızı kartla tribüne gönderildi.
90+1' Flavio penaltıya sebebiyet veren faulü nedeniyle ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.
90+3' Topun başına geçen Maxim ağları havalandırdı