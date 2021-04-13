Gaziantep maçı sonrası Fenerbahçe'ye iki kötü haber birden!

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncuları Enner Valencia ve Jose Sosa, Gaziantep FK maçında sakatlık yaşayıp oyuna devam edemediler.

13 Nisan 2021 Salı - 7:47
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Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK'yı 3-1 yenen Fenerbahçe'ye 2 tecrübeli isimden kötü haber geldi.
 
Karşılaşmada 1 gol kaydeden Enner Valencia, 77. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Sedye ile sahayı terk eden tecrübeli futbolcunun yerine Osayi-Samuel oyuna dahil oldu.
 
SOSA DA DEVAM EDEMEDİ
Valencia ile birlikte Jose Sosa da sakatlık nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kaldı. Tecrübeli futbolcu 81. dakikada yerini Luiz Gustavo'ya bıraktı.
 
İki oyuncunun son durumu, yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
 
 

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Etiketler: Fenerbahçe Enner Valencia Jose Sosa
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