Geçen sezon olmamıştı! Samuel Kalu geliyor

Geçtiğimiz sezon adı sık sık Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Samuel Kalu, sarı lacivertli kulübün gündemine girdi.

01 Ağustos 2021 Pazar - 10:29
İLGİLİ HABERLER
Vedat Muriç açıkladı! 'Fenerbahçe...' Ali Koç'tan kripto para müjdesi! Fenerbahçe Beko Sasha Djordjevic ile anlaşmaya vardı 'Aramızdan ayrılacaklar olacak' Szalai için flaş teklif! 12 milyon euro

Fenerbahçe transferde atağa kalktı... Vitor Pereira'nın isteği üzerine sağ kanada takviye yapmak için kollar sıvandı. Pereira, hazırlık maçlarında Osayi ve Nazım'dan bir türlü istediği verimi alamadı. Orada daha hızlı ve iş bitirici bir oyuncu isteyen Portekizli teknik adam, Samuel Kalu'nun transferine onay verdi. F.Bahçe, geçen sezon da gündeme gelen yıldız için harekete geçti.
 
ŞARTLAR MASAYA YATIRILACAK
 
SAĞ kanada yıldız bir oyuncu transfer etmek isteyen Fenerbahçe'nin önümüzdeki hafta Fransız ekibi Bordeaux'un yöneticileriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Bu görüşmede transfer şartları masaya yatırılacak ve ortak bir yol bulunacak.
 
2023 YILINDA SONA ERİYOR
 
Asıl mevkisi sağ kanat olan Nijeryalı yıldız Samuel Kalu, görev verilmesi halinde sol kanat ve forvet arkası olarak da görev yapabiliyor. 23 yaşındaki yıldız oyuncunun Bordeaux ile sözleşmesi 2023 yılının yazında sona eriyor.
 
20 MAÇTA 4 GOL VE 1 ASİST
 
Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan başarılı oyuncu 2018 yılında Gent'ten Bordeaux'ya 8.5 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer olmuştu. Kalu geçen sezon Ligue 1'de 20 maçta 4 gol ve 1 asist üretti. (Takvim)

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: samuel kalu fenerbahçe
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Pelkas, Ozan Tufan, Szalai derken yıldız futbolcu için İtalyanlar teklif gönderdi! Fenerbahçe'ye transferde 10,5 milyon euro... Pelkas, Ozan Tufan, Szalai derken yıldız futbolcu için İtalyanlar teklif gönderdi! Fenerbahçe'ye transferde 10,5 milyon euro...
Dünkü maçtan sonra 5 yıldızın üstünü çizdi! Vitor Pereira'dan Ali Koç'a 'operasyon' raporuDünkü maçtan sonra 5 yıldızın üstünü çizdi! Vitor Pereira'dan Ali Koç'a 'operasyon' raporu SON DAKİKA! Alex Teixeira Beşiktaş'ta... Islak imza ve İstanbul detayı...SON DAKİKA! Alex Teixeira Beşiktaş'ta... Islak imza ve İstanbul detayı... Galatasaray'da Berkan Kutlu transferinde kriz! Burak Elmas ve Rezan Epözdemir araya girmese...Galatasaray'da Berkan Kutlu transferinde kriz! Burak Elmas ve Rezan Epözdemir araya girmese...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.