Gecenin kahramanı konuştu! '1-2 saat sonra...'

24 Mart 2021 Çarşamba - 22:40
| Son Güncelleme : 24 03 2021 - 23:11
FIFA 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda
ile karşılaşan A Milli Takım'ımız, mücadeleden 4-2'lik üstünlükle ayrılarak ilk maçında 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.
Burak Yılmaz attığı 3 golle yıldızlaşırken, tecrübeli eldiven Uğurcan Çakır 90+4. dakikada Depay'ın kullandığı penaltı vuruşunda gole izin vermeyerek takdir topladı.
UĞURCAN ÇAKIR: ONURLU BİR DUYGU
Karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada hayalini gerçekleştirdiğini belirten Uğurcan, "Çocukluktan beri hayalini kuruyorum Milli Takımın. Bu formayı giymek onurlu bir duygu. Çok mutluyum. Çok gururluyum." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Memphis Depay'ın penaltısını kurtaran Uğurcan Çakır, 2000'den (Francesco Toldo) bu yana Hollanda karşısında bunu başaran ilk kaleci olma başarısını gösterdi (seri penaltılar haricinde)
BURAK YILMAZ'IN AÇIKLAMALARI
Gurur verici. Takım arkadaşlarım ve hocama teşekkür ederim. Güzel bir geceydi. Biz sorumluluğumuzun farkındayız, bu güzel takıma her şey yakışıyor. Bugün böyle başlamak çok önemliydi. İnşallah bu maçı 1-2 saat sonra unutup, Norveç maçına odaklanacağız.
KENAN KARAMAN: KANATLARDAN GELECEKLERİNİ BİLİYORDUM
Hollanda'yı iyi analiz ettiklerini belirten Kenan, "Çok güzel bir gece oldu. Hem bizim, hem ülkemiz adına. Çok sevindirici bir başlangıç. Hoca bizi Hollanda'ya iyi hazırladı. Beklerinin ofansif olduğunu, kanatlardan geleceklerini biliyorduk. Defansa yardım etmemiz gerekiyordu. Ofansta çok alan bıraktıklarını biliyorduk. Değerlendirdik bunu. Çok güzel başlangıç oldu. Bugün tabii ki çok mutluyuz. Maçlar üst üste. Önümüzde Norveç maçı var. Ona odaklanacağız. Bugün biraz sevinebiliriz. İyi oynadık. 3 puan aldık." ifadelerini kullandı.