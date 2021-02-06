Gedson Fernandes Fenerbahçe maçında yok

06 Şubat 2021 Cumartesi - 9:18
Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray
'a yeni transferden kötü haber
geldi. Yıldız futbolcu derbi kadrosunda yer alamayacak. Galatasaray'ın transferin son günlerinde Benfica
'dan kadrosuna kattığı Portekizli orta saha, Sarı-kırmızılıların son antrenmanında yer almadı. 22 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe derbisi kadrosunda yer alamayacak.
Türkiye'ye gelmeden önce koronavirüse yakalanan Fernandes, özel ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmişti ve 5 günlük karantina sürecine girmişti.
Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı. Florya Metin Oktay
Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim
yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.