Gedson Fernandes Fenerbahçe maçında yok

Galatasaray'ın yeni transferi Gedson Fernandes Fenerbahçe derbisinde görev alamayacak.

06 Şubat 2021 Cumartesi - 9:18
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Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'a yeni transferden kötü haber geldi. Yıldız futbolcu derbi kadrosunda yer alamayacak. Galatasaray'ın transferin son günlerinde Benfica'dan kadrosuna kattığı Portekizli orta saha, Sarı-kırmızılıların son antrenmanında yer almadı. 22 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe derbisi kadrosunda yer alamayacak.
 
Türkiye'ye gelmeden önce koronavirüse yakalanan Fernandes, özel ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmişti ve 5 günlük karantina sürecine girmişti.
 
Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

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Etiketler: gedson fernandes galatasaray fenerbahçe
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