Gedson Fernandes geldi Belhanda ve Emre Kılınç'ı stres bastı

Alanyaspor maçında oynadığı futbolla kalitesini Gedson Fernandes, Belhanda veya Emre Kılınç'ı kesecek.

12 Şubat 2021 Cuma - 8:09
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Galatasaray’da yeni transfer Gedson Fernandes Alanyaspor’a karşı oynanan kupa maçındaki performansıyla sınıfı geçti. Yıldız isim fiziksel anlamda tam olarak hazır olmamasına karşın ilk kez görev aldığı mücadele özellikle hücumda iyi bir görüntü çizdi. Portekizli futbolcunun uygulanacak özel programla iki haftaya kadar hazır olması planlanıyor. Hatta Gedson’un Kasımpaşa maçında da 45 dakika süre almasının planlandığı öğrenildi.
 
Teknik Direktör Fatih Terim’in yetenekli futbolcuyla ilerleyen haftalarda da ilk 11’de şans vermesi bekleniyor. Fernandes’in kadroya girmesiyle beraber Belhanda ve Emre Kılınç ikilisinden biri kulübeye çekilecek.

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Etiketler: gedson fernandes galatasaray
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