Gedson Fernandes imzalıyor! İşte yeni maaşı

Galatasaray'dan yarım sezon için 650 bin Euro

Galatasaray, 2020-21 sezonunun ikinci yarısı için Gedson Fernandes'i kiralarken Portekizli oyuncu sezonun ikinci yarısı adına 650 bin Euro kazanmıştı. Gedson Fernandes'in Galatasaray'a transferinin başarısız olması Benfica'nın onu kadroda tutabilmesi adına bir ücret iyileştirmesi yapması gerekliliğini doğurmuş durumda.