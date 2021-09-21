Gedson Fernandes imzalıyor! İşte yeni maaşı

Benfica yıldız futbolcu Gedson Fernandes ile yeni kontrat imzalıyor.

21 Eylül 2021 Salı - 12:00
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Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Galatasaray forması giyen Gedson Fernandes, yaz transfer döneminin de en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu. İsmi Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Gedson'a gelen teklifler sonrası Benfica, sözleşmesinde iyileştirmeye gitme kararı aldı.
 
A Bola'nın haberine göre Gedson Fernandes, 2018'de imzaladığı ve 2023'te sona erecek sözleşmesi kapsamında Benfica'dan yıllık 540 bin Euro ücret kazanmakta. Galatasaray'ın çok daha iyi bir sözleşme teklifi sunmuş olması nedeniyle Portekiz ekibi, Gedson Fernandes'in sözleşmesini yenilemeyi planlıyor.
 
Galatasaray'dan yarım sezon için 650 bin Euro
 
Galatasaray, 2020-21 sezonunun ikinci yarısı için Gedson Fernandes'i kiralarken Portekizli oyuncu sezonun ikinci yarısı adına 650 bin Euro kazanmıştı. Gedson Fernandes'in Galatasaray'a transferinin başarısız olması Benfica'nın onu kadroda tutabilmesi adına bir ücret iyileştirmesi yapması gerekliliğini doğurmuş durumda.

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Etiketler: gedson fernandes benfica
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