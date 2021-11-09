09 Kasım 2021 Salı - 8:25
Sezon başında Galatasaray
'ın ve akabinde Beşiktaş
'ın kadrosuna katmak için çaba gösterdiği Gedson Fernandes'in başı, sözleşme meselesi yüzünden dertte.
Galatasaray'ın Portekiz
li oyuncu için ilgisinin sürdüğü ve Ocak ayında yeniden kadroya katmak için girişimleri olduğu bilinirken, Gedson Fernandes hakkında Portekiz basınından 'kumar' iddiası ortaya atıldı.
Benficada Gedson Fernandes gelişmesi Kumar iddiası sonrası açıklama
Gedson Fernandes kadro dışı mı kaldı?
Portekiz basınında ve sosyal medyada yayılan dedikodulara göre Gedson Fernandes, kumarhanede alkol
alırken Benfica
yöneticilerine yakalandı ve bu yüzden B takıma yollanarak kadro dışı kaldı.
Gedson'un kuzeni Adriano
ise bu iddiaları yalanladı.
Geçen sezonun devre arasında Galatasaray'a kiralanan Gedson Fernandes, 17 lig maçında forma giymiş ve performansı ile alkış almıştı.