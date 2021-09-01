Gedson Fernandes sürprizi! Son karar...

Beşiktaş, Gedson Fernandes için Benfica'nın vereceği son kararı bekliyor...

01 Eylül 2021 Çarşamba - 8:50
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Şampiyonlar Ligi kadrosunu yarın gece saat 01.00’e kadar UEFA’ya teslim etmek zorunda olan Beşiktaş, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın istediği 8 numara transferi için tüm şartları zorluyor. Bu oyuncuyu UEFA listesine mutlaka yazmak isteyen siyah-beyazlılar bugün veya yarın transfere son noktayı koymayı hedefliyor.
 
Geçen sezon Galatasaray’da kiralık oynayan Gedson Fernandes, Beşiktaş’ın listesinde ilk sırada bulunuyor. Siyah-beyazlılar, Portekizli orta sahayı kiralamak için Benfica’ya resmi teklif yapmıştı. Bu teklifin hala masada olduğu ve Benfica’nın kesin bir karar vermesinin beklendiği aktarıldı.
 
Beşiktaş, Benfica’nın cevabı olumsuz olursa 8 numara transferinden vazgeçmeyecek. Siyah-beyazlılar daha önce belirlenen listeden bir futbolcuyu en kısa sürede kadrosuna katmaya çalışacak. Avrupa’da transfer dönemi kapandıktan sonra tıpkı geçen sezon Rachid Ghezzal ile Valentin Rosier’in gelişleri gibi fırsat transferleri kovalayan yönetim, boşta olan Lucas Fernando ile Real Betis forması giyen Willam Carvalho ile de ilgileniyor. Daha çok defansif orta saha pozisyonunda görev yapsalar da uygun şartların oluşması halinde Fernando veya Carvalho’nun kadroya dahil edilebilecekleri ortaya çıktı. Şu an için tüm ağırlığını Gedson Fernandes’e veren Beşiktaş Yönetimi, son güne kadar bu baskısını devam ettirecek. (Milliyet)

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Etiketler: gedson fernandes beşiktaş
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