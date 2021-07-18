Gedson Fernandes'te sorun belli oldu

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın "Biteceğini düşünüyorum" dediği Gedson Fernandes transferinde son düzlüğe girildi. Portekizli orta sahayı bir yıl daha kiralayacak sarı-kırmızılı kulüp, Benfica ile satın alma opsiyonu konusunda anlaşmaya çalışıyor.



2 milyon Euro'ya yakın kiralama bedelini kabul eden Galatasaray, sezon sonunda 7 milyon Euro ödeyerek Gedson Fernandes'in bonservisini almak istiyor. Portekiz ekibi ise 10 milyon Euro civarında satın alma opsiyonunda ısrarlı...



Oyuncunun Galatasaray'da kalmak istemesi ise Aslan'ın işini kolaylaştırıyor. Kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi olan genç oyuncunun tavrını net olarak ortaya koyduğu ve İstanbul'da devam etmek istediğini bildirdiği kaydedildi. Geçen sezon kiralık oynadığı Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in beğenisini kazanan Fernandes için yönetimin şartları zorlayacağı ve bir hafta içinde transferi bitirmek istediği ifade edildi. (Sabah)

