Gedson Fernandes yine hayal kırıklığı!

Dün Kayserispor maçında ilk 11'de yer alan Gedson Fernandes'in performansı yine iç açmadı.

14 Mart 2021 Pazar - 11:25
İLGİLİ HABERLER
Feghouli'den Şenol Güneş'e mesaj! Galatasaray'a büyük şok! Muslera'ya teklif var Mustafa Cengiz Mayıs'ta yine aday! Draxler'den Galatasaraylıları ayağa kaldıran açıklama Galatasaray'da Belhanda'dan sonra Emre Akbaba gelişmesi

Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşan Galatasaray, mücadeleden Falcao ve Onyekuru'nun (2) golleriyle 3-0 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılı takımda, ocak ayında takıma dahil olan Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'in ise performansı hayal kırıklığı yarattı.
 
Özellikle ikinci yarıda yorulan ve üst üste top kayıpları yapan yıldız futbolcu 75'te yerini Feghouli'ye bıraktı. Sosyal medyada da genç oyuncuya eleştiriler yapıldı. Takvim'in haberine göre sarı-kırmızılı taraftarlar, "Fatih Terim inadı bırakmalı ve artık Feghouli'yi 11'e almalı. Kiralık Fernandes'i hazır hale getirene karar lig bitecek" dedi.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: gedson fernandes galatasaray
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Muslera Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Yıldız eldivene sürpriz teklif Muslera Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Yıldız eldivene sürpriz teklif
Real Madrid çıldırdı! Ronaldo, Mbappe, Haaland...Real Madrid çıldırdı! Ronaldo, Mbappe, Haaland... Kolombiya ve İspanya Falcao diye yıkılıyor! Ahmet Bulut'un yorumu ise bomba etkisi yarattıKolombiya ve İspanya Falcao diye yıkılıyor! Ahmet Bulut'un yorumu ise bomba etkisi yarattı Juventus'a Merih Demiral'dan sonra bir Türk daha! Uğucan Çakır bombasıJuventus'a Merih Demiral'dan sonra bir Türk daha! Uğucan Çakır bombası
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.