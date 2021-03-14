Gedson Fernandes yine hayal kırıklığı!

Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşan Galatasaray , mücadeleden Falcao ve Onyekuru'nun (2) golleriyle 3-0 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılı takımda, ocak ayında takıma dahil olan Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'in ise performansı hayal kırıklığı yarattı.

Özellikle ikinci yarıda yorulan ve üst üste top kayıpları yapan yıldız futbolcu 75'te yerini Feghouli'ye bıraktı. Sosyal medyada da genç oyuncuya eleştiriler yapıldı. Takvim'in haberine göre sarı-kırmızılı taraftarlar, "Fatih Terim inadı bırakmalı ve artık Feghouli'yi 11'e almalı. Kiralık Fernandes'i hazır hale getirene karar lig bitecek" dedi.